Smrť tínedžerky († 15) na dovolenke s rodičmi: Do prípadu vniesla svetlo súdna obhliadačka mŕtvol

Smrť francúzsko-írskej tínedžerky, ktorú našli neďaleko letoviska v Malajzii, kde bola na dovolenke s rodičmi, bola s najväčšou pravdepodobnosťou nešťastná náhoda.

Malajzijská súdna koronerka Maimoonah Aid vylúčila akékoľvek cudzie zavinenie. S týmto stanoviskom sa stotožnil aj britský patológ, ktorý vykonal druhú pitvu tela dievčaťa.

Pätnásťročná Nora Anne Quoirinová sa pravdepodobne stratila po tom, čo sama opustila ekologickú chatku v rezorte, v ktorom dovolenkovala jej rodina. Zmizla 4. augusta 2019, deň po tom, ako s celou rodinou prišla tráviť prázdniny do Malajzie. Po rozsiahlom pátraní našli jej nahé telo 13. augusta asi 2,5 kilometra od letoviska, pričom vyšetrovanie zistilo, že zomrela v dôsledku črevného krvácania spôsobeného hladom a stresom.

Otvoriť galériu Nora Anna Quoirinová mala zomrieť nešťastnou náhodou. Zdroj: TASR/AP

Nora Anne spala v podkroví so svojimi súrodencami, no mohla sa zobudiť na horúčavu alebo hlasné zvuky z neďalekého večierka a snažila sa na spodnom podlaží nájsť svojich rodičov. Podľa koronerky sa tínedžerke možno nepodarilo otvoriť ťažké posuvné dvere do spálne jej rodičov a následne mohla sama vyjsť von z chatky.

Dievčina bola v čase nájdenia už dva alebo tri dni po smrti. Jej rodina mala predtým podozrenie, že ju niekto uniesol, keďže podľa ich slov sa narodila s vrodenou chybou centrálnej nervovej sústavy, a preto "nebola samostatná a nikam nechodila sama".