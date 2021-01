Andy Kraus, Samuel Tomeček, či Majk Spirit. To je len zopár z prominentov, ktorí sa rozhodli minulý rok vliezť do chomúta. Kým bol totiž rok 2020 na babyboom viac než bohatý, prominentné svadby by sa kvôli šíriacej pandémii koronavírusu a opatreniam s ňou spojenými dali spočítať na prstoch dvoch rúk. Pozrite sa teda spoločne s nami na malý prehľad toho, kto sa predsa len veselil a dokonca vo veľkom štýle, no aj na to, komu sa svadbu podarilo perfektne utajiť.