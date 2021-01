Prepisovala sa história: Skvelý Price zdolal slávneho Andersona a oslavuje titul majstra sveta

í ¼í¿´í­€í±§í­€í±¢í­€í±·í­€í±¬í­€í±³í­€í±¿ í µí·ší µí·˜í µí·¥í µí·ªí µí·¬í µí·¡ í µí·£í µí·¥í µí·œí µí·–í µí·˜ í µí·œí µí·¦ í µí·§í µí·›í µí·˜ í µí·ªí µí·¢í µí·¥í µí·Ÿí µí·— í µí·–í µí·›í µí·”í µí· í µí·£í µí·œí µí·¢í µí·¡! í ¼í¿†



Gerwyn Price fulfils his destiny, reaching the pinnacle of world darts as he is crowned world number one and World Champion.



Congratulations, Gerwyn í ½í± pic.twitter.com/5VXLt6zkIp