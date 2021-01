Unikla nahrávka rozhovoru so zúfalým Trumpom: Prosíka v nej s bizarnou požiadavkou

Americký prezident Donald Trump požiadal šéfa volieb v Georgii, aby zvrátil víťazstvo Joea Bidena v prezidentských voľbách v tomto štáte.

Šéf Bieleho domu v telefonáte naznačil, že predstaviteľ iste "nájde" dostatok hlasov, ktoré zaručia Trumpovi víťazstvo. V nedeľu o tom informovala tlačová agentúra AP. Telefonický rozhovor prebehol v sobotu a bol najnovším pokusom úradujúceho prezidenta dotlačiť predstaviteľov jednotlivých amerických štátov k tomu, aby zvrátili výsledok slobodných a férových volieb, ktoré prehral.

Trump neustále bez predloženia dôkazov tvrdí, že prezidentské voľby z 3. novembra boli zmanipulované a poznačené podvodmi. Je prvým prezidentom za posledných takmer 30 rokov, ktorému sa nepodarilo dosiahnuť znovuzvolenie. Trump sa snažil ovplyvniť predstaviteľa Georgie len necelé dva týždne pred svojím odchodom z prezidentského úradu a dva dni pred druhým kolom senátnych volieb v Georgii, kde si budú občania voliť dvoch zástupcov. Tieto voľby určia, kto bude ovládať hornú komoru Kongresu, Senát.

Trump v nedeľu v tvíte potvrdil, že sa rozprával so štátnym tajomníkom Georgie, republikánom Bradom Raffenspergerom. Zvukové pasáže rozhovoru zverejnil online denník The Washington Post. Nahrávku telefonátu neskôr získala aj agentúra Associated Press (AP) od osoby, ktorá pri ňom bola. V nahrávke počuť, ako prezident, ktorý odmieta prijať svoju porážku a víťazstvo novozvoleného demokratického prezidenta, v jednej chvíli hovorí Raffenspergerovi: "Všetko, čo od vás chcem, je toto. Chcem, aby ste našli 11.780 hlasov, čo je o jeden viac než máme. Pretože chceme tento štát."

Georgia už schválila volebné výsledky, podľa ktorých Biden v tomto štáte 3. novembra zvíťazil o 11.779 hlasov. Trump opakovane útočil na to, ako Raffensperger riadil voľby v Georgii, a bez dôkazov vyhlasoval, že 16 hlasov voliteľov v tomto štáte nesprávne pridelili Bidenovi. Trump v tvíte označil Raffenspergera za "neochotného alebo aj neschopného" odpovedať na akékoľvek otázky o sérii tvrdení, ako zle sa v Georgii zaobchádzalo s hlasmi voličov.