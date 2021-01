Zomrel britský spevák Gerry Marsden († 78): Pieseň jeho kapely bola pamätnou hymnou klubu FC Liverpool

Vo veku 78 rokov dnes zomrel britský spevák Gerry Marsden.

Informovala o tom agentúra Reuters. Marsden bol frontman kapely Gerry and the Pacemakers, ktorá patrila v 60. rokoch k najznámejším skupinám britského bigbítu. Kapelu preslávila jej verzia piesne You′ll Never Walk Alone, ktorá sa stala hymnou klubu FC Liverpool. "Gerryho hlas sprevádzal naše najväčšie noci. Jeho pieseň spájala hráčov, realizačný tím a fanúšikov všade vo svete," napísal na twitter FC Liverpool.

Skupina Gerry and the Pacemakers patrila, podobne ako Beatles, "do stajne" manažéra Briana Epsteina. Kapela začala pôsobiť na liverpoolskej hudobnej scéne na konci 50. rokov a v roku 1963 sa stala prvou britskou kapelou, ktorej prvé tri piesne obsadili prvú priečku hitparády. Kapela sa v roku 1965 rozpadla.

Najznámejšiu pieseň, ktorú Gerry Marsden naspieval, je zrejme verzia muzikálovej skladby You′ll Never Walk Alone, ktorá sa dostala do čela hitparády v roku 1963. Pieseň zostáva pre britských poslucháčov známa dodnes. Na jar minulého roka sa skladba dostala do čela "karanténnej hitparády", keď ju súčasne pustilo niekoľko desiatok rádií v Európe na podporu ľuďom v karanténe.