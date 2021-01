Po troch prehrách to konečne prišlo: Bratislava Capitals zvíťazila na ľade Steinbachu

Hokejistom iClinic Bratislava Capitals sa po troch prehrách opäť podarilo zvíťaziť.

V nedeľňajšom zápase nadnárodnej IHL triumfovali na ľade Steinbachu 4:3. V tabuľke patrí zverencom Petra Draisaitla deviata priečka so ziskom 32 bodov.

Steinbach Black Wings - iClinic Bratislava Capitals 3:4 (1:2, 1:1, 1:1)

Góly: 4. Pelletier (Bartulis, Umicevic), 30. Umicevic (Pelletier), 56. Kozek (Hytonen, Lahoda) - 1. Miklík (Finn, Šedivý), 18. Finn (Hults), 37. Lapšanský (Fortier, Šedivý), 42. Fortier (Čajkovič). Rozhodovali: Berneker, Ruetz - Nothegger, Tschrepitsch

Steinbach Black Wings 1992: Kickert - Bartulis, Kragl, Piche, Tikkinen, Beaudoin, Matzka - Umicevic, Pelletier, Lebler - Lahoda, Hytonen, Kozek - Freunschlag, Brucker, Bretschneider - Rohm, Mitsch, Mayrhofer

iClinic Bratislava Capitals: Coreau - Culkin, Guimond, Finn, Šedivý, Ďurkech, Bohunický - Hudec, Hults, Ahl - Miklík, Bubela, Čajkovič - Fortier, Higgs, Lapšanský - Bezák, Buc, Lipiansky

Hostí poslal do vedenia už po 55 sekundách hry Miklík, no domáci už o dve minúty vyrovnali zásluhou Pelletiera. Draisatlovi zverenci si však vzali vedenie späť v 18. minúte po zásahu Finna. V polovici zápasu vyrovnal na 2:2 Umičevič, v 37. minúte však Lapšanský opäť poslal Bratislavčanov do vedenia. V tretej tretine padli góly do oboch brán, najskôr na jej začiatku dal Fortier štvrtý gól hostí, skóre na 3:4 napokon upravil Kozek. Domácim sa nepodarilo vyrovnať ani v power play, Coreau sa blysol niekoľkými dobrými zákrokmi.