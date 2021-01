Roztomilé dievčatká na historickej fotografii sú známe slovenské sestry.

Dvojičky, ktoré spolu kráčajú po jednej ceste, sú nerozlučnou dvojkou aj napriek tomu, že sa jedna z dvojčiat presťahovala do zahraničia za svojím partnerom, ktorému porodila dcérku Lindu. Sexi speváčky to však nerozdelilo a aj naďalej majú spolu veľmi silné puto. Viete, kto to je?

Fotogaléria 7 fotiek v galérii

Odpoveď: Veronika a Daniela Nízlové