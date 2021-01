Netradičný moment kvôli pandémii: Aha, kto na hlavu Vlhovej nasadil korunku

Krásny moment počas korunovácii Petry Vlhovej - staronovej snehovej kráľovnej.

Slovenská lyžiarka Petra Vlhová obhájila novoročný titul zo slalomu Svetového pohára v chorvátskom Záhrebe. V nervydrásajúcom druhom kole triumfovala aj napriek viacerým chybám. Len o päť stotín zdolala Rakúšanku Katharinu Liensbergerovú a o 22 stotín Švajčiarku Michelle Gisinovú.

"Som šťastná, že som späť v Záhrebe na najvyššom stupni. Nemala som však dobré pocity zo svojich jázd, bol to veľmi náročný deň na svahu. Snažila som sa zatlačiť čo najviac do cieľa druhého kola. Keď som videla, že mám až jedenásty čas v druhom kole, vravela som si, že na prvú trojku by to mohlo stačiť. Keď som potom zbadala, že som víťazka, bolo to veľmi emotívne. Úžasné víťazstvo," uviedla Petra Vlhová v prvej televíznej reakcii pre FIS.

Vzhľadom na pokračujúcu pandémiu koronavírusu sa prestížny novoročný slalom v Záhrebe konal bez účasti divákov. Na podujatí, kde býva inokedy množstvo slovenských divákov, tak museli Vlhovú korunovať v komornej atmosfére. A to tak komornej, že korunku pre snehovú kráľovnú jej musela nasadiť súperka Michelle Gisinová.

Svojej úlohy sa zhostila so širokým úsmevom. Klobúk dole!