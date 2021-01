Umelecký vedúci FS Železiar: Súbor je momentálne polomŕtvy, už nie je z čoho dávať výplaty

Pandémia nového koronavírusu výrazne ovplyvnila aj košický folklórny súbor (FS) Železiar. Vlani museli zrušiť 28 dohodnutých vystúpení.

"Súbor je momentálne polomŕtvy," povedal pre TASR jeho umelecký vedúci Vladimír Urban. Ročne zvykli absolvovať 50 až 80 vystúpení. V roku 2020 ich bolo sedem vrátane televíznych a zahraničného zájazdu. "Veľkú časť našich príjmov sme mali z toho, čo zarobíme na vystúpeniach, to drží súbor nad vodou. Teraz nemáme žiadne príjmy. Prišli sme o krojárku aj manažérku, už nie je z čoho dávať výplaty," povedal.

Obáva sa, že ak sa pandémia skončí, veľká časť členov sa do súboru nevráti. Niekoľko odídencov už zaevidovali. Podľa neho hrozí podobná situácia vo všetkých folklórnych súboroch, skupinách či detských telesách, ktoré boli nútené svoje aktivity obmedziť na minimum a napokon celkom zrušiť. "Keď som chcel na september zohnať súbor na medzinárodný folklórny festival Cassovia Folkfest, ktorého termín sme trikrát preložili, súbory sa nevedeli zmobilizovať. Návyky sa radikálne zmenili. Niekedy mali tanečníci nácviky dva až trikrát týždenne, náhle boli bez nich niekoľko mesiacov. Odvykli si, alebo sa začali venovať inému," uviedol.

Podľa Urbana si ľudia vo všeobecnosti zvykajú na protiepidemické opatrenia aj napriek tomu, že potrebujú sociálny kontakt. Ako sa bude situácia vyvíjať ďalej a do akej mieri pandémia ovplyvní samotný folklór podľa neho ukáže čas. "Verím, že sa postupne budeme môcť stretávať. Práve hudba, spev a tanec si pýtajú viacerých ľudí na to, aby sa vytvorila hodnota, emócia. Keď sa spieva viachlasne, nedá sa to robiť individuálne. Ani párový tanec sa nedá tancovať bez partnera," povedal s tým, že to isté platí aj u muzikantov. "Kontráš ani basista si sám nezahrá," dodal.

Uvedený súbor pôsobí na slovenskej folklórnej scéne od roku 1964. Zameriava sa na prezentáciu ľudového umenia z regiónov Abov, Zemplín, Šariš, Spiš. V roku 2019 mal takmer 60 členov. Momentálne ho tvorí 22 tanečníc, 12 tanečníkov, osem muzikantov a šesť speváčok. "Predbežne máme dohodnutých niekoľko vystúpení, ktoré sa začnú propagovať až keď bude jasné, že predstavenia sa môžu zrealizovať," dodal.

FS Železiar sídli v Dome ľudového tanca, kde pôsobí viacero súborov. Ako Urban povedal, pre obmedzenia v súvislosti s pandémiou vôbec žiadne aktivity nevyvíjajú súbor pohybových hier Jazierko, ani detský súbor Železiarik. Aktívny nie je ani folklórny klub seniorov Omladina. V posledných týždňoch sa aktivizoval mládežnícky folklórny súbor Želiezko, ktorý sa pripravoval na súťaž do televíznej folklórnej šou Zem spieva. "Išli tam po dlhej prestávke v činnosti, bez dostatočnej prípravy, a dokázali sa vypnúť k maximálnemu výkonu. Veľmi sa tešíme z ich prezentácie," doplnil Urban.