Slováci hrýzli, ale na turnaji končia: Hrali sme ako tím!

Senzácia sa nekonala! Slovenskí hokejisti do 20 rokov síce predviedli vo štvrťfinále MS bojovný výkon, keď s USA pred koncom prehrávali iba o gól, ale po prehre 2:5 si na šampionáte balia kufre. Zverenci trénera Róberta Petrovického (47) tak celkovo obsadia na turnaji konečné 8. miesto!

Mladí Slováci po hladkej prehre s Fínskom 0:6 v poslednom súboji základnej skupiny nastupovali do štvrťfinále proti favorizovanému výberu USA plní odhodlania. Zámorský tím bol od úvodu jasne lepší a nad vodou nás držal skvelými zákrokmi gólman Latkóczy, ktorý patril k oporám nášho tímu.

Zbytočnými faulami a individuálnymi chybami sme ponúkli top favoritovi na zlato postupne až trojgólové vedenie. Hoci sa už zdalo, že o postupujúcom je rozhodnuté, Slováci siahli až na dno svojich síl a dvomi gólmi vyrobili ešte riadnu drámu. Američania sa zrazu triasli o postup až do samého konca, až dvomi gólmi v závere si však zaslúžene vybojovali miestenku do semifinále.

Verili v obrat

„Po druhej tretine sme však verili, že so zápasom ešte môžeme niečo urobiť. Boli sme veľmi blízko k tomu, aby to vyšlo. Žiaľ, nepodarilo sa,“ reagoval sklamaný kouč Petrovický. Najmä po góle Dominika Sojku (19) v poslednom dejstve na 2:3 favorit doslova na istý čas zmeravel. „Po znížení na rozdiel gólu sme vycítili, že máme šancu. Aj súper sa stiahol, škoda, že sme nevyrovnali, ale na­opak inkasovali. Na turnaji sme mali lepšie aj horšie zápasy. Na to, aké sme mali mladé mužstvo, sme ukázali obrovský potenciál,“ reagoval Sojka. „Úvod tretej tretiny nám vyšiel. Hrali sme ako tím. V šatni sme si povedali nejaké veci, že nás čaká asi posledných 20 minút na turnaji a chceme sa rozlúčiť najlepšie, ako vieme. A myslím si, že sme to splnili,“ skonštatoval po zápase brankár Šimon Latkóczy (18), ktorý sa aj v tomto zápase blysol niekoľkými skvelými zákrokmi.

Slováci na turnaji dvakrát potrápili veľmoci Kanadu (1:3) a USA (2:5), zdolali Švajčiarsko (1:0) a po predĺžení podľahli Nemecku (3:4 pp), čo im celkovo vynieslo konečné 8. miesto.

USA 20 - SR 20 5:2

Tretiny: 1:0, 2:1, 2:1. Góly: 11. Kaliyev, 32. Farinacci, 37. Caufield, 56. Farinacci, 59. Beniers – 39. Kašlík, 50. Sojka. Vylúčení: 4:5, presilovky: 2:1, oslabenia: 0:0

USA 20: Knight – Sanderson, Helleson, York, Faber, Johnson, Thrun, LaCombe, Skinner – Zegras, Turcotte, Kaliyev – Boldy, Beniers, Caufield – Berard, Farinacci, Brink – Brisson, Slaggert, Colangelo.

SR 20: Latkóczy – Mudrák, Golian, Nemec, Petrovický, Stacha, Kňažko, Turan – Mrázik, Jellúš, Faith – Chromiak, Myklukha, Slafkovský – Kašlík, Sojka, Turanský – Kolenič, Eliaš, Jendek – Jedlička

Ďalšie výsledky:

Fínsko – Švédsko 3:2

Rusko – Nemecko 2:1

Kanada – Česko 3:0

Program semifinále:

5. januára

- o 00.00 hod:

Kanada Rusko

- o 3.30 hod:

Fínsko – USA