Slováci sa snažia vstúpiť do roku 2021 s optimizmom: Toto sú naše predsavzatia!

Dúfame, že bude lepší. Celý svet vstúpil do nového roka 2021 s obavami, no i nádejou, že sa situácia zlepší a že sa nad pandémiou koronavírusu podarí zvíťaziť.

S novým rokom tradične ruka v ruke prichádzajú i predsavzatia. Čo si Slováci sľúbili, za čo by boli vďační a ako sa pozerajú na nadchádzajúcich 12 mesiacov?





Chcem pomáhať synom Otvoriť galériu Zuzana Farkašová (45), Komárno, učiteľka Zdroj: azf Zuzana Farkašová (45), Komárno, učiteľka

- Nedávam si žiadne predsavzatia, máme za sebou náročné a ťažké obdobie a ešte ťažšie nás čaká. Preto všetka moja snaha bude smerovať k tomu, aby som čo najviac pomohla svojim dvom synom to zvládnuť, či už dištančné vyučovanie, život s obmedzeniami a pritom vytvoriť maximálnu rodinnú pohodu a pozitívne myslenie všetkých okolo





Želáme si zníženie DPH Otvoriť galériu Ladislav Hanuliak (62), hotelier, Terchová Zdroj: alh

Ladislav Hanuliak (62), hotelier, Terchová

- Osobné predsavzatia si nedávam, ale jedno by som si tento rok veľmi želal, keby sa splnilo. Je to také predsavzatie, či skôr želanie, za nás, majiteľov reštaurácií, keby sa podarilo zníženie DPH na reštauračné služby na 5 percent, tak, ako je to v okolitých krajinách - v Poľsku, Maďarsku, Rakúsku... My musíme platiť až 20-percentnú daň a je to pre nás ako reštauračné služby doslova likvidačné. Verím, že sa nám, predstaviteľom reštauračných služieb, podarí rozpútať s vládou diskusiu, inak nás čakajú aj tento rok veľmi ťažké časy.