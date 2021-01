Nekonečný kolotoč v Nitre: Odchod kouča Galáda a ďalšia zmena majiteľov?

Futbalistov FC Nitra by mal od pondelka viesť ako hlavný tréner Michal Ščasný. Ivan Galád má v pozícii trénera skončiť a jeho budúcnosť v klube je teraz otázna.

Informovala o tom RTVS na Facebooku. Nitra by podľa informácií televízie, po splnení viacerých podmienok, mala v priebehu januára zmeniť aj majiteľa. "Do klubu by mala vstúpiť investičná skupina okolo Nemca Petra Hammera, ktorý v minulosti pomáhal s prestupom Mareka Mintála do FC Norimberg," tvrdí RTVS.

Ponuku na pôsobenie v klube, na pozícii športového riaditeľa, mal podľa nich dostať ďalší bývalý hráč FC Norimberg - Róbert Vittek.

Vo funkcii hlavného trénera v Nitre v decembri skončil na vlastnú žiadosť aj Gergély Geri. Nitra v tejto sezóne prechádzala náročným obdobím. Tradičný slovenský klub trápili finančné problémy, ktoré vyústili až k neudeleniu licencie od SFZ na nasledujúci ročník. Problémy mal vyriešiť nový investor z Ukrajiny, ktorý prisľúbil finančnú injekciu a plánoval dotiahnuť Nitru až do pohárovej Európy. Ukrajinská stopa však nemala v Nitre dlhé trvanie a klub prebrali manželia Ján a Erika Karovci.