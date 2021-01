Väčšie a kvalitnejšie vysoké školy podľa Brinislava Gröhlinga: Bude v budúcnosti spájanie univerzít reálne?

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR bude mať v roku 2021 vyčlenený balík finančných prostriedkov, ktorým bude chcieť motivovať vysoké školy (VŠ), aby sa spájali a zlučovali.

Ako uviedol v rozhovore pre TASR šéf rezortu školstva Branislav Gröhling (SaS), verí, že v roku 2021 sa podarí aspoň jedno takéto zlúčenie alebo spojenie.

Podľa Gröhlinga spájaním a zlučovaním vysokých škôl chcú docieliť vznik veľkých a kvalitných vysokých škôl. Následne budú mať tieto školy aj väčšiu možnosť sa umiestňovať v rámci kvality v jednotlivých medzinárodných hodnoteniach.

Otázka nie je podľa ministra, či sú s touto navrhovanou zmenou spokojní rektori vysokých škôl a univerzít. "Otázka je, čo je dobré pre študentov. A toto bude dobré pre študentov v rámci zvyšovania kvality. Nie je to žiadne tabu, ja som túto otázku otváral na stretnutiach s rektormi už od leta. Teraz k tomu nadväzujeme aj finančný balík prostriedkov ako motivačný prvok. Zároveň tieto financie slúžia na technickú realizáciu zlúčenia: vytvorenie nových štruktúr, preklopenie elektronických systémov a iné náklady," uviedol minister školstva.

Zároveň verí, že aj v novele zákona o vysokých školách bude spomenutý spôsob ich spájania alebo zlučovania. "Nie je tajomstvo, že Univerzita Komenského a Slovenská technická univerzita v Bratislave diskutovali o tom, že by mohli splynúť dokopy. Nie je tajomstvo, že košické univerzity diskutovali o tom, že by splynuli dokopy," povedal šéf rezortu školstva. Ako tvrdí, aj drobné univerzity, ktoré sú na Slovensku, hľadali partnerov na spoluprácu. Zároveň poznamenal, že nie je tajné ani to, že vysoké školy o tom diskutujú. "Ide len o to, kto bude prvý a kto prelomí myšlienku, že nepotrebujeme mať desiatky vysokých škôl," uzavrel minister školstva.