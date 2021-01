Rozhodli sa pre dobrú vec: Vlhová sa vzdá časti odmien zo Záhrebu

Takmer dokonalá organizácia, neopakovateľná atmosféra padajúceho podvečera a tisícky ľudí v cieľovom priestore.

Do toho vyše minútové jazdy v podaní najlepších slalomárok sveta a skvelý moderátor, ktorý predstavuje lyžiarky v ich rodnom jazyku. Vlani si poriadne precvičil aj slovenčinu, lebo Petra Vlhová dominovala úvodnému novoročnému slalomu na vŕšku Sljeme nad Záhrebom impozantným spôsobom. Svojej úhlavnej rivalke Mikaele Shiffrinovej nadelila v súčte oboch kôl 1,31 s. Tento rok sa pretekárky budú musieť zaobísť bez diváckej podpory a prídu aj o časť odmien. Okolie Záhrebu totiž okrem koronavírusu aktuálne bojuje aj s následkami ničivého zemetrasenia.

"Dohodli sme sa, že na zmiernenie následkov zemetrasenia, ktoré zasiahlo Petrinju, Sisak, Glinu a ďalšie okolité dediny, sa lyžiarky umiestnené od prvého po tridsiate miesto, vzdajú desiatich percent zo svojich odmien. Rovnakú sumu venuje aj Chorvátska lyžiarska federácia a dokopy sa takto vyzbiera 350 000 HRK (v prepočte 46 690 eur)," informoval dlhoročný riaditeľ pretekov v Záhrebe Vedran Pavlek na webe denníka Večernji List.

Z informačnej tabuľky Medzinárodnej lyžiarskej federácie (FIS) na sezónu Svetového pohára 2020/2021 vyplýva, že preteky v Záhrebe ponúkajú najlepším tridsiatim pretekárkam odmeny v celkovej výške 120 000 CHF (cca 111 000 eur) a pre tri najlepšie na pódiu je pripravených 45 000, 20 000 a 10 000 CHF. Tieto sumy ešte podliehajú zdaneniu. Okrem toho najrýchlejšia v cieli získa krištáľovú korunku, na ktorej sú vyryté mená všetkých víťaziek od roku 2005. Šampiónka Záhrebu je pravidelne korunovaná za miestnu Snehovú kráľovnú.

"Na scéne Svetového pohára sme už 17 rokov, ak rátame aj dva roky 2014 a 2016, keď sa preteky pre nedostatok snehu neuskutočnili. Na začiatku sme mali domácu hviezdu Janicu Kosteličovú ako magnet pre divákov aj sponzorov a náš fond peňazí pre pretekárky sa pohyboval od 150 000 do 165 000 eur. Bolo to najviac spomedzi všetkých ženských pretekov Svetového pohára. Medzitým sa upravili štandardy FIS, zo scény odišla Kosteličová a dnes sme na úrovni 120 000. Kedysi sme mali aj preteky legiend či predchádzajúcich víťazov a naše podujatie malo aj silný spoločenský rámec. Usporiadali sme koncerty diskotékových skupín Boney M či Village People. To je už minulosť. Recesia si vyžiadala svoju daň a v rámci znižovania nákladov sme sa dostali na dnešnú úroveň. A to nám aktuálne pandémia koronavírusu vzala aj publikum," komentoval Pavlek.

Šéf pretekov sa vyjadril aj k športovej stránke a neopomenul ani mužov, ktorých slalom prichádza v Záhrebe na rad spravidla deň či dva po ženách. Tento rok bude rozdiel v rámci opatrení v boji s koronavírusom až trojdňový. Ženy budú súťažiť v nedeľu 3. januára a muži na Troch kráľov. Historicky najúspešnejší v Záhrebe sú Rakúšan Marcel Hirscher s 5 víťazstvami, resp. jeho krajanka Marlies Schildová spolu s Američankou Mikaelou Shiffrinovou, ktoré vyhrali na Medveďom vŕšku štyri razy. "Dlhé roky u nás kraľoval Hirscher. Jeho odchodom sme stratili veľkú hviezdu, ale preteky mužov sú teraz oveľa vyrovnanejšie. Čo sa týka žien, rovnako bola dlhý čas dominantná Shiffrinová. Petra Vlhová však pred rokom ukázala, že aj ženské preteky už sú zaujímavejšie," uviedol Pavlek.

Dlhoročný záhrebský organizátor vysvetlil aj okolnosti súvisiace s ochranou pred koronavírusom. "Všetci účastníci pretekov a členovia ich tímov musia mať negatívny PCR test a to isté platí aj pre zamestnancov hotela, kde všetci lyžiari a lyžiarky bývajú. Aby nedošlo k premiešaníu pretekárov, ženy musia opustiť hotel do 16.00 h deň po pretekoch a muži tam v ten istý deň môžu prísť až po šestnástej hodine," ozrejmil Pavlek. Na otázku, či sú preteky poistené voči infekčným chorobám, sa len pousmial: "Toto vám dnes v ére koronavírusu negarantuje nikto na svete. Pred koronou áno, ale dnes už nie," uzavrel organizátor na webe vecernji.hr.

Prvé kolo slalomu žien v Záhrebe sa začne v nedeľu o 12.30 h. Druhé kolo s tridsiatkou najlepších príde na rad o 16.00 h. Líderka Svetového pohára a obhajkyňa víťazstva Petra Vhová bude mať v 1. kole na hrudi číslo 3. So štvorkou pôjde víťazka z nedávneho slalomu v Semmeringu Švajčiarka Michelle Gisinová a päťku bude mať Mikaela Shiffrinová. Štvoricu favoritiek uzatvára so šestkou Rakúšanka Katharina Liensbergerová. S osemnástkou sa predstaví Slovenka pod českou vlajkou Martina Dubovská.