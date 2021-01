Čo si myslí Ján Mazák o slovenskom súdnictve, silné slová: Smutný a tragický rok, kritizuje morálny úpadok

Rok 2020 bol pre slovenské súdnictvo smutný, v istých chvíľach aj tragický. Pre TASR to uviedol predseda Súdnej rady SR Ján Mazák.

V novom roku očakáva pokračovanie očistných procesov v justícii a zvýšenie dôveryhodnosti súdnictva.

"Odhalilo sa množstvo morálneho úpadku, kriminality a korupčných praktík. Videli sme putá na rukách veľkého počtu sudkýň a sudcov. Počuli sme výpovede, čítali sme listiny, z ktorých vanie strach a obava z budúcnosti justície," skonštatoval. Zároveň sa podľa neho v roku 2020 začali v justícii aj očistné procesy. Okrem iného bola prijatá novela ústavy a zákon o reforme súdnictva, ktoré pripravili pôdu na praktické uplatnenie týchto procesov.

Ako ďalej uviedol, stabilizáciu v ústavnom systéme dostala Súdna rada. Jej nové kompetencie by mali podľa neho tiež prispieť k postupnému ozdraveniu súdnictva. "Som vskutku rád, že Súdna rada začala konať, rozhodovať a prijímať svoje stanoviská ako celok. Žiadne, aspoň nie zásadné, trenice medzi členmi ustanovenými hlavou štátu, parlamentom a vládou i členmi volenými všetkými sudcami," doplnil pre TASR Mazák, ktorý je na čele Súdnej rady od júna 2020. Jej rezervy vidí v procesoch pripomienkovania navrhovaných legislatívnych opatrení.

"Mienime ráznejšie vstupovať do legislatívnych procesov týkajúcich sa praktického uvádzania justičnej reformy do praktického života," doplnil. V tejto súvislosti bude Súdna rada pozorne sledovať prekresľovanie súdnej mapy "s dôrazom na to, aby sa jej implementáciou skutočne dosiahol všeobecný prospech, úžitok pre justíciu, pre používateľov jej služieb a aj pre morálnu a právnu očistu sudcovského stavu".

Súdna rada má posilnené kompetencie vo vykonávaní majetkových previerok sudcov a rozhodovaní o sudcovskej spôsobilosti. Vyžadovať si to bude vyššie nároky na ľudské zdroje. "Vieme približne, čo nás čaká. Takže pri dobrom zadefinovaní cieľa, a tým je zmysluplné, nielen formálne preverovanie majetkových priznaní sudcov, je jednoduché vyrovnať sa s nárokmi na ľudské zdroje," spresnil. Súdna rada má byť posilnená o špecialistov na matériu finančného a majetkového preverovania.

Do roku 2021 želá slovenskému súdnictvu veľa síl na zvládnutie viacerých problémov. "Očistu spojenú s uzdravovaním systému, vyrovnanie sa s hriechmi minulosti, úspešnú implementáciu súdnych reforiem a nabehnutie na štandardný, kultivovaný, nezávislý a nestranný výkon súdnej moci," poznamenal. Zároveň by privítal aspoň 20-percentné zvýšenie dôvery k povolaniu sudcu. "V neposlednom rade vyhnutie sa novému koronavírusu dobrovoľným zaočkovaním sa," uzavrel.