Influencerka si obľúbila netradičné hobby: Z toho, čo začala uverejňovať, sa fanúšikom dvíha žalúdok

Toto ju mohlo obrať o kopu followerov. Kristyn Higdon (28) z Kentucky nie je obyčajnou influencerkou. Jej záľuba zaskočí nejedného človeka.

Ako píše portál Mail online, 28-ročná módna influencerka vymenila šaty za polovnícku pušku. Touto činnosťou sa zaoberá už od roku 2016, prečo by sa s ňou teda nepodelila aj s okolitým svetom?

Poľovníctvu sa venujú aj jej dedko a otec. Kristyn k tomu priviedol snúbenec Chad (33). Je to však správne okorenenie vzťahu? Hoci vďaka tomu spoločne trávia viac času, jej fanúšikovia z toho nie sú až tak nadšení. Na sociálnej sieti sa totižto chválila svojimi najnovšími úlovkami. Ale nie módnymi. Kvôli zmene obsahu sa dočkala zmiešaných rekacií. Spočiatku bola z toho riadne zaskočená. Má v tom ale jasno: "Začala som s poľovníctvom pred štyrmi rokmi. Je to záľuba, ktorú my obaja, ja a môj snúbec, spolu zdieľame." Otvoriť galériu Ľudia ju pôvodne sledovali kvôli módnemu vkusu a životnému štýlu. Zdroj: Northfoto S puškou striehne hlavne na veľké jelene, ale potešia ju aj menšie úlovky. Niektorí fanúšici ju v tom nadšene podporovali, no dočkala sa aj odkazov v zmysle: "Karma si ťa nájde." Bez hanby ju označili za akéhosi "vraha".

"Úprimne, snažím sa nevenovať tým negatívnym. Dokonca ani neodpoviem," vysvetlila. Podľa nej sa to neoplatí obhajovať, či hádať sa s ľuďmi. Avšak dočkala sa podpory od svojich najbližších. S Chadom sa tomu venujú aj kvôli zdravšiemu životnému štýlu. Vďaka poľovníctvu sa konečne dočkali kvalitnejšieho mäsa. Ani si nepamätajú, kedy naposledy si museli nejaké kúpiť. Napriek rôznym názorom sa Kristyn odmieta vzdať svojej záľuby. Našla v tom vášeň a navyše, zblížilo ju to aj s jej snúbencom. Už v decembri 2021 by sa mala stať jeho ženou.