Ľadová kráľovná Alžbeta II: Toto najnovšie zatrhla princovi Harrymu, tvrdý odkaz

Britská kráľovná stále prekvapuje. Princovi Harrymu a jeho manželke Meghan najnovšie zakázala položiť veniec na vojenský pamätník.

Ako píše portál Metro, predstavitelia Buckinghamského paláca odmietli účasť vojvodu zo Sussexu pri tejto bohoslužbe. Najnovšie vyšli na povrch informácie, že princovu účasť zatrhla samotná panovníčka. Napriek tomu, že princ Harry slúžil 10 rokov v armáde, kráľovná Alžbeta má pre neho jasný odkaz. Buď je s nimi alebo nie. Nemôže si vyberať.

Vojvoda zo Sussexu sa rozhodol zostať so svojou manželkou Meghan v Los Angeles kvôli pandémii koronavírusu. Napriek zákazu od najvyšších položili vence na vojenskom cintoríne v tomto meste. Venovali ich dvom vojakom, ktorí boli súčasťou Commonwealthu. Princ Harry žiadal, aby si padlých vojakov uctili na anglickom území aj v jeho mene. Návrh však bol zamietnutý. Podľa informácii paláca v tom čase kráľovná nemala tušenia o tomto rozhodnutí.

V súčasnosti ale vyšli najavo nové skutočnosti. Rozhodnúť sa tak mala sama panovníčka. Verejnosť je kvôli tomu pobúrená a označuje to za malichernosť. Vzťahy Harryho a Meghan so zbytkom kráľovskej rodiny sa zhoršili, odkedy sa vzdali svojich postov a presťahovali sa do Ameriky.