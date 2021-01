Video húfu veriacich pobúrilo Slovákov: Prečo sa konali bohoslužby počas tvrdého lockdownu? Ostré slová šéfky hygieny

Stihne ich trest? Hoci zdravotníci aj vládni predstavitelia prosia všetkých, aby zostali tri týždne počas tvrdého lockdownu doma, na niektorých miestach sa tak nestalo. Napriek zákazu konania bohoslužieb, ktorý sa mal začať s okamžitou platnosťou od prvého januára, sa mali odslúžiť na viacerých miestach na Orave bohoslužby pre veriacich.

Jedného z ľudí to nahnevalo a nakrútil na video, ako sa z rímskokatolíckeho kostola v Liesku (okr. Tvrdošín) valia davy ľudí - bez rúšok i rozostupov v čase už platného zákazu omší. Ľudia sú nahnevaní a pobúrení, situáciou sa zaoberá už nielen Konferencia biskupov Slovenska, ale aj úrad verejného zdravotníctva a polícia na Orave. Omša po zákaze sa uskutočnila aj vo Svite neďaleko Popradu. Ako to kompetentní zdôvodňujú?

Neuveriteľné, ale šokujúco reálne. Od 1. januára platí na celom území Slovenska tvrdý lockdown a pre zlú situáciu týkajúcu sa koronavírusu sa museli zatvoriť všetky kostoly. Žiaľ, nestalo sa tak všade. Sociálnou sieťou sa šíri video, na ktorom autor zachytil valiace sa davy z kostola v Liesku, kde prebehla omša v čase, keď už boli bohoslužby zakázané. Po nej ľudia dokonca vyšli z kostola aj bez rúšok a rozostupov. Autor videa podpísaný ako Braňo Zboja sa rozhodol konať a podal podnet na políciu.

„Žiadam o prešetrenie konania sv. omše dňa 1. 1. 2021 o 11.00 hod. v kostole v Liesku. Polícia mi uviedla, že Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Dolnom Kubíne s riaditeľkou Máriou Varmusovou vydal dňa 1. 1. 2021, keď je sviatok, výnimku na konanie omše. Na stránke www.ruvzdk.sk žiadna takáto výnimka nebola zverejnená do tejto chvíle,“ napísal na sociálnej sieti. Dokonca sa spýtal, či bude pani Varmusová zodpovedná za ďalšie úmrtia.

Ostré slová riaditeľky

„Žiadnu výnimku som neudelila a z toho, ako mi niekedy ľudia vypisujú, šikanujú ma, urážajú a robia zodpovednou za rozhodnutia iných, som už aj niekedy nahnevaná. My sme vydali vyhlášku o tom, že epidemiologická situácia je nepriaznivá, už 24. decembra a odporúčali sme ľudom byť disciplinovaní a nikam nechodiť. Ak nebudeme dodržiavať nasledujúce tri týždne tvrdý a prísny lockdown, verte mi, že nám nepomôže ani Boh. A to hovorím so všetkou vážnosťou aj ako veriaci človek. Teraz je absolútne kľúčové zostať doma a izolovať sa, prosím všetkých ľudí, aby tri týždne vydržali, situáciu nezľahčovali, pretože ide o všetko,“ povedala pre Nový Čas šéfka hygieny v Dolnom Kubíne Mária Varmusová. Osobné útoky sa rozhodla si nevšímať a považuje ich za tvrdú daň popularity a tiež svojich verejných vyjadrení, v ktorých ľudí neustále vyzýva k zodpovednosti.