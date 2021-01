Čo sa tam naozaj dialo?! Martina Lučanská reaguje: Svojho manžela poznám, nikdy by sa k bitke nepriznal

Prípad policajného exprezidenta Milana Lučanského († 51) je čoraz komplikovanejší. Manželke zosnulého policajta to nedalo a znova sa vyjadrila na sociálnej sieti. Došlo k bitke?

"Svojho manžela poznám, nikdy by sa k bitke nepriznal," uviedla Martina Lučanská. Ako ďalej vysvetľuje, bývalý šéf polície sa počas svojho života pobil už mnohokrát. Vždy sa však držal zásady “nikdy nezačať, ale ubrániť sa”.

"Bol športovec s urastenou postavou a znalosťami bojových umení. Nebol už však v takej kondícii ako pred rokmi a už nebol ani ten istý mladík. Takže ak sa na neho vrhli štyria s obuškami a kondičkou, nemal šancu. Napriek tomu viem, že jeho povaha a situácia, v ktorej bol, mu nedovolila sa priznať. Po prvé, ublíženie verejnému činiteľovi by mu len uškodilo a po druhé, vedel, že tam vnútri je iný svet. Pravdepodobne by sa pobil opäť," vysvetlila Martina. "Medializované informácie o potknutí sa o papuču a zranení oka presne vystihujú, čo by Milan povedal, aby bitku nepriznal," dodala.

Manželka má ale ohľadom daného incidentu veľké pochybnosti: "Ja som ho však videla na smrteľnej posteli. Nesmela som ho odokryť, lebo inak sa mi jeho “po zuby ozbrojení ochrankári” zo ZVJS vyhrážali, že mi viac nedovolia, aby som pri ňom bola. Prečo sa asi tak báli, aby som videla jeho telo?"

Tvrdí, že jediné, čo videla bola jeho hlava a krk, ktorý bol bez náznakov údajného obesenia. "Čakáme na výsledky pitvy. Dúfam, že ich dostanem skôr ako médiá," uzavrela Lučanská.