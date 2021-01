Šťastní rodičia Marián a Ivana Gáboríkovci: Plánujeme druhé bábätko!

Rozrastie sa ich rodinka?! Manželia Ivana (34) a Marián (38) Gáboríkovci sa už sedem mesiacov tešia z vytúženej dcérky Belly. Malá princezná je ich poklad, o ktorý sa príkladne starajú. Sexi mamička Ivana však najnovšie priznala, že Bella by nemusela byť dlho jedináčik. Ak by sa im totiž pošťastilo, zaľúbenci by si priali druhé bábätko.

Fotogaléria 6 fotiek v galérii Ivana a Marián venujú malej Belle všetok čas. Všade okolo zúri pandémia koronavírusu, tak museli mnohé aktivity pre svoju dcérku zrušiť. „Materská dovolenka je podľa mňa život v bubline, v ktorej teraz musí byť väčšina z nás. Chýba nám, samozrejme, kontakt s inými detičkami, spoločné cvičenie, ktoré sa zrušilo, a plávanie. Ale zdravie je prvoradé,“ priznala na svojom profile na sociálnej sieti sexi mamička. Keď sa jej jedna z fanúšičiek opýtala priamu otázku - či plánujú aj ďalšie bábätko, Ivana bez okolkov reagovala: „Priali by sme si.“ Vyzerá to tak, že ak bude manželom dopriate, Bella by mohla onedlho dostať ako darček súrodenca. Otvoriť galériu Ich šťastie: Bella robí rodičom obrovskú radosť. Zdroj: instagram/ivanagaborik Život na striedačku O manželoch je známe, že žili nejakú dobu za veľkou mlákou. Práve v Amerike si užívali jeden druhého a neboli na očiach verejnosti. A vyzerá to tak, že sa tam chcú vrátiť, pretože Belle ukážu aj tento kút sveta. „Chceli by sme tam žiť niekoľko mesiacov v roku,“ netajila veľké plány manželov Ivana.