Zomrel najstarší turistický sprievodca: Milan Sajenko († 87) preslávil dom rozprávkara aj Slavošovský tunel

Celý život zasvätil pomoci a propagácii milovaného kraja. Slavošovčan Milan Sajenko († 87) sa zaslúžil o zriadenie múzea Pavla Emanuela Dobšinského v Slavošovciach (okr. Rožňava), ale aj o sprístupnenie svetového unikátu - Slavošovského tunela pre verejnosť. Pre ľudí sa rozdával, pokým mu to dovolili sily - aj ako najstarší slovenský turistický sprievodca na Slovensku.

Milan Sajenko († 87) sa v očiach domácich zapísal ako človek, ktorý sa veľkou mierou zaslúžil o rozvoj a propagáciu regiónu. Celý jeho život sa spájal so Slavošovcami. Chodil tu do školy, ktorú navštevoval aj velikán slovenských rozprávok Pavol Dobšinský. Neskôr sa v nej stal učiteľom a dokonca aj riaditeľom, kde pôsobil až do odchodu do dôchodku v roku 1990.