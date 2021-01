O samovražde Lučanského († 51) prehovorila rodina: Prudké reakcie trúchliacej manželky a syna!

Začínajú rozprávať. Po samovražde bývalého policajného prezidenta Milana Lučanského († 51) sa najskôr ozývalo množstvo politikov. Počas víkendu prehovorili aj jeho manželka Martina Lučanská či syn Adam. Obaja riešia okolnosti smrti svojho milovaného muža a otca. Martina má pritom ťažké srdce na ministra vnútra, ktorému vyčíta nevyvesenie čiernej vlajky nad budovu úradu.

Ako prvý sa na sociálnej sieti ozval syn Adam Lučanský. Toho na reakciu donútilo vyjadrenie ministra obrany Jaroslava Naďa, ktorý sa zastal nemocnice v Ružomberku, kde exprezidenta v prvej polovici decembra operovali so zranením oka. „ÚVN v Ružomberku nijakým spôsobom nezlyhala pri menšom operačnom zákroku, ktorý klinika ORL realizovala v súvislosti s medializovaným zranením okolia oka generála Lučanského. Naopak, po cca 90-minútovej operácii sa pacientovi výrazne vylepšil zrak a už na druhý deň mohol byť prevezený do nemocnice pre väzňov a odsúdených v Trenčíne,“ opísal zákrok Naď.

Z uniknutej lekárskej správy vyplýva, že Lučanského prijali v súvislosti s pomliaždením pravého oka a tkanív očnice. Fakt, že sa lekárska správa dostala na verejnosť, Naďa rozzúril a dal za úlohu dôkladne prešetriť jej únik zo zdravotného záznamu. „Nie kvôli tomu, že by bolo čo skrývať, ten záznam iba potvrdil informácie, ktoré už boli predtým v médiách, ale kvôli tomu, že ide o pravdepodobnosť porušenia zákona,“ dodal Naď a vypísal odmenu tomu, kto poskytne informácie o tom, ako sa záznam dostal na verejnosť. Syn Lučanského Adam následne zverejnil prosbu kompetentným.

„Rodina je/bola by akceptovala verejne uverejnenie lekárskej správy. Predpokladáme, že únik lekárskej správy nastal až po smrti. K originálu sme sa stále nedostali ani s plnou mocou od otca, kým ešte žil, pretože plná moc nebola overená notárom. Akýkoľvek hon na informátora je už bezpredmetný a s účelom zastrašovania,“ skonštatoval Adam. Napísal aj priamo Naďovi s tým, že „verejnosť nemá právo na únik fotografií správy, ale vypadá to tak, že ani my“. Naď mu odpísal: „Adam, o tom, kto má na to právo, rozhoduje súd, resp. OČTK. Ja si želám, aby bolo všetko prešetrené. A aby rodina trpela čo najmenej. Úprimnú sústrasť.“ Lučanského syn ešte odpovedal, že mama bola dvakrát osobne správu prebrať aj s písomným súhlasom jeho otca, ale nič nedostala.

Trúchliaca manželka

Stanovisko neskôr zverejnila aj manželka Lučanského Martina. „Nemám silu sa vyjadrovať k momentálnej situácii o smrti môjho manžela, bez ktorého môj život stratil zmysel a bolesť, ktorú držím v sebe, je natoľko ťažká, že len vďaka svojim deťom, ktoré sú mi v tejto chvíli najväčšou oporou, dokážem ustáť toto najťažšie obdobie môjho života,“ napísala. Jej posledný deň s manželom bol utorok, keď jej povolili byť po jeho pokuse o samovraždu pri jeho lôžku.

„Ešte som netušila, že to bude ten najhorší a zárovň posledný deň s ním. kým ja som mala za chrbtom mikulcovo komando pri posteli môjho muža, v nepriestrelných vestách a so samopalmi v ruke, pán minister vnútra R. Mikulec sa zabával na chate v Martine na Martinských holiach, kde je do dnešného dňa,“ povedala zronená Martina. Mikulca sa zároveň pýtala, či „mu bolo naozaj zaťažko vyvesiť čiernu vlajku nad budovou ministerstva vnútra a vzdať mu tak úctu na počesť jeho pamiatky“.