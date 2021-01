Erik Baška po koronavíruse už maká naplno: So Saganovcami trénuje v Monaku

Kolega Petra Sagana v nemeckom tíme BORA-hansgrohe Erik Baška (26) strávil Vianoce na Slovensku u svojej rodiny.

Hneď po nich odcestoval do Monaka, kde bude niekoľko dní trénovať v spoločnosti bratov Juraja (32) a Petra Saganovcov (30). Po absolvovaní tímového sústredenia v talianskom Lago de Garda sa presunie do Argentíny, kde odštartuje sezónu 2021 na etapových pretekoch Vuelta a San Juan.

V povianočnú nedeľu bol ešte na Slovensku, v pondelok už zbalil kufre. „Ideme s chalanmi na niekoľko dní trénovať do tepla, konkrétne s Petrom a Jurajom Saganovcami do Monaka,“ povedal Baška pre Nový Čas a upresnil aj svoj ďalší program. „Absolvujeme tímové januárové sústredenie v talianskom stredisku Lago de Garda a odtiaľ odletíme do Argentíny na januárové etapové preteky Vuelta a San Juan. Čaká nás aj očkovanie na koronavírus.“

Erik je už v plnej príprave. „Kilometre na nadchádzajúcu sezónu naháňam už mesiac a pol. Na rozdiel od ostatných pretekárov som sezónu ukončil o niečo skôr. Mal som pozitívny test, tak som bol doma v nútenej karanténe. Po jej skončení som sa venoval posilňovaniu, turistike, jazde na horskom bicykli a v decembri som pridal aj tréningy na cestnom bicykli. Najdlhší tréning som absolvoval v dĺžke 5,5 hodiny, bolo to menej ako 200 km, dosť som jazdil na Považí aj v kopcoch.“ Náš majster Európy do 23 rokov sa pohybuje v elitnom profipelotóne od roku 2015. Ešte ani raz však neštartoval na niektorom z podujatí Grand

Tour. „Každý pretekár, aj ja, chce štartovať na Gire, Tour alebo Vuelte. Je jedno, kde to v mojom prípade bude, ale mojou najväčšou túžbou je Tour de France.“

Dresy Bory budú viac biele

Po skončení sezóny absolvovali jazdci tímu BORA-hansgrohe sponzorské aktivity v Nemecku. „Na päťdňovom zraze nás v Nemecku testovali, absolvovali sme zdravotné prehliadky, fotografovanie. Vyfasovali sme nové kompletné oblečenie vrátane dresov. Dresy majú trochu iný dizajn, je na nich viac bielej farby. Dresov budeme zrejme potrebovať viac, lebo sa rýchlejšie špinia,“ dodal Erik s úsmevom. Jazdiť bude opäť na bicykli značky Specialized.