Patrí medzi absolútnu špičku: Hrivík rozpráva o skvelej sezóne vo Švédsku

Skvelý úspech! Hokejový reprezentant Marek Hrivík (29) je vo výbornej forme. V drese švédskeho tímu Leksand IF patrí nielen medzi lídrov tímu, ale aj celej ligy.

Dlhé týždne bol na čele kanadského bodovania, ale pre koronavírus vynechal pár duelov a klesol na 4. pozíciu. Napriek tomu ho hokejoví odborníci vo Švédsku zaradili do najlepšej šestky hráčov za prvú polovicu súťaže!

Hrivík oblieka dres švédskeho Leksandu už druhú sezónu, ale vstup do tohto ročníka mal priam impozantný. Veď doposiaľ odohral 20 stretnutí, v ktorých už má na konte 26 bodov, za 6 gólov a 20 prihrávok. „Musím povedať, že som mal naozaj vydarený štart, som rád, že som dokázal pomôcť svojimi bodmi mužstvu. Dôležité je najmä to, že konečne získavame aj viac bodov a na priamy postup do play-off, čo je naším hlavným cieľom, strácame iba pár bodov,“ povedal na úvod pre Nový Čas Hrivík. Skvelé výkony nášho reprezentanta si všimli aj odborníci a zaradili ho do top šestky najlepších hráčov za prvú polovicu súťaže.

„Samozrejme, že ma to potešilo a budem sa snažiť naďalej podávať dobré výkony, aby som pomohol tímu.“ Hrivík hrá v Leksande v prvej formácii spoločne s krajanom Petrom Cehlárikom a Kanaďanom Camperom. Všetci traja majú skvelú fazónu a sú v prvej päťke kanadského bodovania súťaže.

„Sadlo nám to spolu na ľade, dobre si rozumieme, a to je podstatné. Hráči súpera si však už na nás dávajú viac pozor,“ pokračoval Hrivík, ktorého začiatkom decembra zastavil v hernom rozlete koronavírus. „Cítil som sa unavený, mal som aj teploty a boleli ma svaly. Našťastie to je už za mnou, ale určite ma to trošku pribrzdilo,“ dodal Marek.