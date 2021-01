Už sa tešia na jeho návrat domov: Svitkovi poslali dcérky odkaz až do Saudskej Arábie

Čaká ho ďalšie veľké dobrodružstvo. Motocyklový pretekár Štefan Svitko (38) sobotňajším prológom odštartoval nový ročník prestížnych etapových pretekov Rely Dakar.

Fotogaléria 4 fotiek v galérii

Držať palce mu budú tisícky fanúšikov, no najväčšiu podporu má určite doma.

Aj tento ročník sa pôjde Dakar druhýkrát za sebou výhradne v Saudskej Arábii. Bohatá krajina ponúka takmer nekonečné množstvo permutácií, ktoré dodajú trase oveľa lepšiu príchuť. Rovnako ako rok 2020 bol hľadaním objavov, bude aj trasa 2021 cestou skúmania. Všetko bude úplne nové vrátane každého jedného kilometra špeciálov. Prestížne púštne podujatie odštartuje opäť z Džiddy a tam sa aj po dvanástich etapových dňoch (3. - 15. januára 2021) skončí. Na pretekárov čaká presne v polovici jeden deň voľna. Celkovo najazdia 7 647 km.

V štartovej listine Dakaru figurujú aj Slováci. Okrem tradičného účastníka Štefana Svitka sa predstavia aj motocyklisti Martin Benko a Erik Vlčák. Práve na Svitka sa už tradične upriamujú pohľady väčšiny slovenských fanúšikov. Určite ho však najviac teší to, že mu doma držia palce jeho dve dcérky Sofinka a Sárka, ktoré mu pred samotným štartom poslali cez internet rozkošný odkaz. „Ahoj, tatino, veľmi sa tešíme na to, keď sa nám vrátiš domov zdravý a držíme ti palce. A ľúbime ťa,“ usmievajú sa detičky na videu. Aj to určite Svitkovi dodalo značnú dávku chuti do úvodného prológu, ktorý zvládol úspešne a so stratou 37 sekúnd skončil na 21. mieste. „V tomto roku mám na Dakare len jeden cieľ. Prísť do cieľa zdravý. Tak dúfam, že sa mi to podarí. Držte mi palce,“ odkázal Svitko naspäť na Slovensko.

Výsledky:

Prológ (Džidda - Džidda, 129 km celkom):

Motocykle: 1. R. Brabec (USA/Honda) 6:01, 2. Barreda (Šp./Honda) +6, 3. Sanders (Austr./KTM) +13,... 21. SVITKO (SR/Slovnaft Rally Team) +37,... 68. VLČÁK (SR/ Slovnaft Rally Team) +2:40 min.,... 69. BENKO (SR/Norwit Racing) +2:46 min.