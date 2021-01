Kto zachráni Ferrari? Horúcim kandidátom prezident Juventusu

Po tom, ako Louis Camilleri náhle rezignoval z pozície generálneho riaditeľa Ferrari, plánovala talianska spoločnosť predstaviť meno jeho nástupcu v druhej polovici decembra.

Rýchlym rozhodnutím chcela zabezpečiť priaznivý vstup spoločnosti do nového kalendárneho roka a pozitívnu atmosféru vo svojom tíme motoristickej F1.

Ako uvádza web sportowefakty.wp.pl s odvolaním sa na taliansky denník La Verita, horúcim kandidátom na uvoľnený post je súčasný prezident futbalového klubu Juventus Turín a šéf Európskej asociácie futbalových klubov (ECA) Andrea Agnelli. Jeho rodina nemá k automobilovému priemyslu ďaleko, keďže má podiely aj v automobilkách Fiat a Ferrari. Svitko v prológu Dakaru na 21. priečke: Som spokojný, sekundy úlohu nehrajú Podľa talianskeho novinára Gigiho Moncalva to môže byť pre Agnelliho správny čas pre zmenu brandže. Juventus má problémy v talianskej Serie A, kde so 6. pozície so zápasom k dobru stráca na vedúci tím tabuľky AC Miláno 10 bodov. "Starej dáme" vážne hrozí, že po deviatich dominantných sezónach nezíska 10. majstrovské "scudetto" po sebe. V dôsledku pandémie koronavírusu navyše turínsky klub prišiel o stovky miliónov eur.

Spomenutý Camilleri oznámil rezignáciu začiatkom decembra po tom, ako mu diagnostikovali ochorenie COVID-19. Choroba uňho prepukla tak agresívne, že sa po zotavení rozhodol predčasne odísť do dôchodku a venovať sa rodinnému životu.