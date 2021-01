Vdova po Lučanskom († 51) opísala posledné chvíle s manželom: Tvrdé slová na adresu ministra!

Po smrti Milana Lučanského († 51) sa prvýkrát vyjadrila aj jeho manželka Martina. Tá na sociálnych sieťach opísala posledný deň, ktorý s ním strávila.

V najnovšom statuse na sociálnych sieťach prehovorila aj samotná Martina Lučanská. "Nemám silu sa vyjadrovať k momentálnej situácii o smrti môjho manžela bez ktorého môj život stratil zmysel a bolesť, ktorú držím v sebe je natoľko ťažká, že len vďaka svojim deťom, ktoré sú mi v tejto chvíli najväčšou oporou dokážem ustáť toto najťažšie obdobie môjho života. Ale, môj posledný deň s manželom 29.12.2020, deň pred jeho smrťou kedy mi "DOVOLILI" si k jeho lôžku, som ešte netušila, že to bude ten najhorší a zároveň posledný deň s nim...," píše Lučanská, ktorá neopomenula ani ministra.

"KÝM JA SOM MALA ZA CHRBTOM MIKULCOVE KOMANDO pri posteli môjho muža, V NEPRESTRELNYCH VESTÁCH A SO SAMOPALMI V RUKE, pán minister vnútra R. Mikulec sa zabával na chate v Martine na Martinských holiach, kde je do dnešného dňa. A tak sa pýtam sama seba to naozaj chcem tak veľa, aby niekto tak kompetentný, ako je minister vnútra R. MIKULEC v demokratickej krajine, ktorý zabezpečuje bezpečnosť a poriadok v nej mu bolo naozaj za ťažko vyvesit čiernu vlajku nad budovou ministerstva vnútra a vzdat mu tak účtu na počesť jeho pamiatke..???" uzatvára užialená vdova.