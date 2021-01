Schalke atakuje hrozivý rekord: Na víťazstvo čakajú už 29 zápasov!

V uplynulom kalendárnom roku vyhrali futbalisti Schalke 04 Gelsenkirchen v nemeckej I. bundeslige iba jedno stretnutie.

Presne 17. januára 2020 triumfovali "Die Königsblauen" doma nad Borussiou Mönchengladbach 2:0 a odvtedy nezvíťazili v 29 zápasoch po sebe.

Hororovú sériu budú chcieť konečne preťať v sobotňajšom dueli 14. kola na trávniku Herthy Berlín, kde pôsobí slovenský reprezentačný obranca Peter Pekarík. "Schalke bude zúfalo chcieť ukončiť negatívne obdobie, ale my o tom nechceme diskutovať. Snažíme sa myslieť pozitívne a neobávať sa prehry," povedal tréner Berlínčanov Bruno Labbadia.

Ak Schalke v nemeckej metropole nevyhrá, o týždeň proti Hoffenheimu ho možno čaká potupa historických rozmerov. Negatívny bundesligový rekord Tasmanie Berlín, ktorá v I. bundeslige zažila 31-zápasovú šnúru bez víťazstva, od sezóny 1965/1966 úspešne odoláva. Už však dlho nemusí.

Lepšie časy v tíme s Gelsenkirchenu by mal zariadiť švajčiarsky tréner Christian Gross - už štvrtý kouč Schalke v aktuálnom ročníku 2020/2021 po Davidovi Wagnerovi, Manuelovi Baumovi a Huubovi Stevensovi. V klube si od neho sľubujú to, čo pred vyše desaťročím predviedol v Stuttgarte. Mužstvo VfB sa vtedy trápilo, no angažovanie Grossa ho "nakoplo" a napokon skončilo v sezóne 2009/2010 na výbornom 6. mieste.

Schalke sa momentálne potáca so 4 bodmi na poslednom mieste v tabuľke, no Gross je optimista. "Musíme sa z tejto situácie dostať spoločne. Každý musí byť pripravený vydať zo seba všetko a bojovať za tím," poznamenal 66-ročný rodák z Zürichu, ktorý chcel vlani v máji ukončiť trénerskú kariéru.