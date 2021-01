Črtá sa nepríjemný problém: Budú olympijské hry bez Sagana a spol.?

Na tohtoročných olympijských hrách v Tokiu by mohli chýbať mnohé popredné esá svetovej cyklistiky.

Ako referuje web cyclingnews.com, spôsobil to nahustený sezónny harmonogram a prísne pravidlá, ktoré chcú Japonci zaviesť.

Tohtoročná edícia Tour de France potrvá do 18. júla. O šesť dní neskôr sa uskutočnia preteky s hromadným štartom na OH v japonskej metropole. Pre cyklistov by to nebol neprekonateľný problém, ak by Japonci netrvali na tom, aby všetci športovci pred začiatkom súťaží podstúpili dvojtýždňovú karanténu.

"Povinnosť 14-dňovej karantény by mohla prinútiť mnohých špičkových cyklistov zvoliť si medzi Tour de France a olympiádou," uvádza spomenutý portál.

Podľa hlavného lekára Belgického olympijského výboru Johna Bellemansa "karanténne obdobie bude pre športovcov problematické z hľadiska tréningu". "Povinná izolácia sa bude prekrývať aj s inými udalosťami, stačí spomenúť Tour de France, Wimbledon alebo sezónu v NBA. Keby to záviselo od Medzinárodného olympijského výboru, karanténa by bola kratšia," zdôraznil Bellemans.

Podľa webu cyclingnews.com sa v prípade naplnenia tohto scenára dá očakávať, že najlepší cyklisti si vyberú prestížnejšie preteky - Tour de France. "Pod piatimi kruhmi" by tak mohli chýbať pretekári ako Julian Alaphilippe, Primož Roglič, Tadej Pogačar, Peter Sagan či Greg Van Avermaet. "Ak si pretekári budú musieť vybrať medzi Tour a OH, nebudú v Tokiu najlepší cyklisti," povedal posledný menovaný pre belgický web Sporza.