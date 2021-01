Pápež František prehovoril o Maradonovi: Krásne slová o futbalovom géniovi

Pápež František označil v novoročnom rozhovore pre taliansky športový denník Gazzetta dello Sport svojho zosnulého argentínskeho krajana Diega Maradonu za básnika futbalu.

"Maradona bol na ihrisku básnik, veľký šampión, ktorý prinášal radosť miliónom ľudí, v Argentíne i v Neapole. Bol to ale aj veľmi krehký človek," uviedol pápež o Maradonovi, ktorý sa potýkal so závislosťami na alkohole a drogách. Dvaja celosvetovo známi Argentínčania sa stretli pred viac ako šiestimi rokmi vo Vatikáne pred charitatívnej futbalovým zápasom, ktorý sa hral pod pápežovu záštitou.

"S potešením spomínam na to, čo (Maradona) robil pre nadáciu Scholas Occurrentes, ktorá sa celosvetovo stará o potrebné," povedal pápež, ktorý sa narodil v argentínskej metropole Buenos Aires ako Jorge Mario Bergoglio. O najväčšom Maradonovom triumfe, víťazstve na majstrovstvách sveta v roku 1986 v Mexiku, sa budúci pápež dozvedel až s denným oneskorením. V tej dobe žil vo Frankfurte nad Mohanom, kde sa učil po nemecky. "Bolo to víťazstvo v osamelosti. Nemal som nikoho, s kým by som sa mohol o radosť z tohto veľkého športového úspechu podeliť," povedal o finále, v ktorom Maradonova Argentína porazila 3: 2 tím vtedajšieho Západného Nemecka.

František v rozhovore zaspomínal aj na svoje vlastné futbalové skúsenosti. "Ako chlapec som futbal miloval, ale nepatril som zďaleka k najlepším. Bol som to, čomu sa v Argentíne hovorí 'päta dura', tvrdá noha. Preto som musel vždy do bránky," dodal muž, ktorý vedie katolícku cirkev od roku 2013.