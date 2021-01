Najlepší tenisti opäť zinkasovali milióny: Kto v poznačenej sezóne zarobil najviac?

Uplynulá tenisová sezóna bola pre pandémiu koronavírusu výrazne kratšia než tie predchádzajúce.

Tenisti boli v období od marca do augusta prakticky bez šance zahrať si na tradičných a štedro dotovaných turnajoch. Tí najlepší však napriek tomu dokázali vďaka počínaniu na kurtoch zarobiť sympatické sumy.

Ako referuje web tenisportal.cz, medzi ženami vyniesli výsledky vo dvojhre najvyššiu čiastku Američanke s ruskými koreňmi Sofii Keninovej. Dvadsaťdvaročnej rodáčke z Moskvy, ktorá triumfovala na Australian Open v Melbourne a na parížskom Roland Garros postúpila do finále, pribudlo na konto 4 302 970 dolárov.

Na pomyselnom "stupni víťazov" sa umiestnili víťazky ďalších dvoch vlaňajších grandslamových turnajov - Japonka Naomi Osaková, ktorá vyhrala US Open, s celkovým minuloročným zárobkom 3 352 755 dolárov, a šampiónka Roland Garros Poľka Iga Swiateková so sumou 2 179 271 dolárov. V najlepšej desiatke sa na 7. priečke umiestnila Češka Petra Kvitová, ktorá zarobila 1 505 967 dolárov.

Medzi mužmi si vďaka čiastke 6 435 158 dolárov "ukrojil najväčší kus koláča" Srb Novak Djokovič, víťaz Australian Open a finalista Roland Garros. Hranicu šiestich miliónov prekonal aj Rakúšan Dominic Thiem (6 024 876), ktorý v Melbourne podľahol Djokovičovi, no ovládol US Open a na koncoročnom majstrovskom turnaji ATP Finals v Londýne nestačil na Rusa Daniila Medvedeva. Ten so zarobenou sumou 3 607 670 dolárov skončil medzi mužmi štvrtý za tretím Španielom Rafaelom Nadalom (3 856 127).