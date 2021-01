Finančná správa bude odmeňovať poctivých podnikateľov: Môžu sa tešiť na tieto bonusy

Okrem kontrol a sankcií za krátenie daní sa finančná správa (FS) v budúcom roku viac zameria aj na podporu poctivých podnikateľov.

Pomôcť v naplnení tohto zámeru by mal aj nový index daňovej spoľahlivosti, ktorý FS pripravuje. Ten by mal byť otvorený a transparentný, povedal pre TASR nový prezident FS Jiří Žežulka. Výhody by podnikatelia mali pocítiť napríklad pri daňových kontrolách či rýchlosti vracania nadmerných odpočtov.

"Nemôžeme v žiadnom prípade zabúdať na nástroj dobrovoľného plnenia daňových povinností. Musíme začať ponúkať poctivým podnikateľom bonusy, pre ktoré sa im oplatí platiť dane. Myslím tým bonus v podobe prístupu k podnikateľovi," uviedol Žežulka. Takýmto bonusom by mohlo byť napríklad rýchlejšie vracanie nadmerných odpočtov či lepšie podmienky pri ospravedlnení prípadných sankcií. Výsledkom nových motivačných programov, ktoré v súčasnosti FS pripravuje, bude podľa jej prezidenta posilnenie boja proti daňovým únikom, zvýšenie efektivity daňových kontrol a v konečnom dôsledku aj zlepšenie výberu daní.

Žežulka nastúpil do funkcie začiatkom decembra minulého roku. Za hlavnú úlohu pre FS označil zmenšenie medzery vo výbere daní, a to nielen nepriamych, ale napríklad aj dane z príjmu právnických osôb. Slovensko má v súčasnosti daňovú medzeru vo výbere dane z pridanej hodnoty (DPH) vo výške približne 16,6 %, zatiaľ čo priemer EÚ je desať percent. Ďalšou úlohou nového prezidenta je zlepšenie povesti FS.