United žiari ako za starých čias: Desaťzápasová šnúra ich dostala na čelo ligy

Futbalisti Manchestru United sa bodovo dotiahli na lídra anglickej ligy FC Liverpool.

V piatkovom dueli 17. kola zdolali doma Aston Villu 2:1, na konte majú rovnako ako obhajca titulu 33 bodov a zaostávajú iba o skóre.

Domácich poslal na štadióne Old Trafford do vedenia v 40. minúte Anthony Martial, ktorý poslal loptu do siete hlavou z piatich metrov po centri Aarona Wan-Bissaku. Aston Villa vyrovnala v 58. minúte, keď sa po rýchlo rozohratej štandardke a prihrávke Jacka Grealisha presadil Bertrand Traore. United však rozhodli o svojom triumfe už o tri minúty neskôr - Bruno Fernandes premenil pokutový kop po faule Douglasa Luiza v šestnástke domácich na Paula Pogbu.

Manchester United neprehral v lige už desať zápasov, v jeho zostave si prvú časť z trojzápasového dištancu za nevhodný príspevok na sociálnej sieti odpykal Edinson Cavani. Aston Villa prethrla šnúru piatich duelov s bodovým ziskom a patrí jej šiesta pozícia.

Everton prehral v prvom novoročnom stretnutí doma s West Hamom United 0:1. Po štyroch výhrach za sebou tak nezabodoval a v neúplnej tabuľke mu patrí 4. priečka. "Kladivári", ktorých výhru zariadil v 86. minúte český reprezentant Tomáš Souček, sú na 10. mieste.

Premier League - 17. kolo:

Manchester United - Aston Villa 2:1 (1:0)

Góly: 40. Martial, 61. Fernandes (z 11m) - 58. Traore

FC Everton - West Ham United 0:1 (0:0)

Gól: 86. Souček

