Jej životná láska zomrela na koronavírus: Snúbencove posledné slová ženu stále mátajú

Slová, ktoré lámu srdce. Leon Boase (40) prišla o svojho milovaného snúbenca Nicholu Jennison (38), ktorý prehral boj s koronavírusom.

Ako píše portál Metro, u páriku sa začiatkom novembra potvrdila nákaza COVID-19. Z toho dôvodu boli od seba izolovaní. Nichola zvládal chorobu najprv dobre, lenže neskôr sa všetko hrozivo zmenilo. Museli ho previezť do nemocnice v meste Middlesbrough. Mal vtedy neznesiteľné bolesti žalúdka.

Ani sa nenazdali a o 24 hodín bol napojený na pľúcnu ventiláciu. 38-ročný muž zvádzal štyri týždne náročný boj s koronavírusom. Aby toho nebolo málo, milovanému partnerovi a otcovi začali zlyhávať obličky. Doktori mu dávali iba 1 % šancu na prežitie. Potreboval by podstúpiť transplantáciu orgánov, ktorá sa v tom čase nemohla vykonať.

Nichola sa snažil čo najviac komunikovať so svojou rodinou prostredníctvom FaceTimu. Raz, keď mu do izby vošla zdravotná sestra, povedal: "Nedávajte ma späť, nezobudím sa." A mal pravdu, boli to jeho posledné slová. Zomrel 13. decembra. "Nikdy na to nezabudnem. Bolo tak srdcervúce počúvať to, ale povedala som mu nech nie je hlúpy a že čoskoro bude doma," uviedla Leon. "Nikdy nefajčil, nikdy nepil, nechodil von, bol taký opatrný a teraz je preč," povedala zdrvená žena.

Nichola Jennison bol skvelým partnerom, otcom, bratom, ujom. S radosťou vychovával svojho syna Lea (8) a nevlástného Leightona (16). Pre Leon bude vždy jej prvou a poslednou láskou, na ktorú nikdy nezabudne.