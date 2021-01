Český premiér Babiš si sype popol na hlavu: Áno, urobili sme aj množstvo chýb

Rok 2021 začína podľa premiéra Andreja Babiša (ANO) neutešene, Česku sa zatiaľ nepodarilo skrotiť epidémiu koronavírusu.

Uviedol to v novoročnom prejave, ktorý odvysielali hlavné televízne stanice. Pandémia covidu podľa neho ukázala, ako sme cez všetky moderné technológie zraniteľní a že samozrejmý spôsob života tak samozrejmý byť nemusí. Ukázala ale aj ľudskú solidaritu. Záblesk nádeje vidí predseda vlády vo vakcíne, cesta k zaočkovaniu je ale dlhá, uviedol s výzvou na zachovávanie ostražitosti.

Finančné straty súvisiace s epidémiou podľa Babiša Česko doženie, nenahraditeľné sú stratené životy. Vláda podľa Babiša musela reagovať rýchlo, robila chyby, ale tiež sa poučila. V zhruba desaťminútovom novoročnom prejave sa ospravedlnil živnostníkom za zatvorenie podnikov. "Je mi to ľúto a ospravedlňujem sa, ale volili sme medzi zlým a horším a v tejto situácii ľudské zdravie a životy museli dostať prednosť. Proste ten rok bol neskutočne smutný, ťažký a depresívny," uviedol. Akcentoval tiež straty v hospodárení štátu. "Tie stomiliardové sekery (mi) bytostne vadia. Ale s tým sa vyrovnám, pretože viem, že si to môžeme dovoliť, že sa to spraví a že o pár rokov všetko doženieme," povedal s tým, že ďaleko horšie sa vyrovnáva so stratami ľudskými.

Problémy, ktorým vláda čelila, označil za obrovské a netušené. "Museli sme reagovať rýchlo. Áno, urobili sme aj množstvo chýb. Ale tiež sme sa poučili. Uplynulých dvanásť mesiacov nám tiež veľa dalo, aj keď si to možno ešte neuvedomujeme. Napríklad len málokto tušil, koľko medzi nami žije neznámych hrdinov," uviedol s odkazom na vlnu solidarity a inovatívnych prístupov jednotlivcov. "Nerobím si starosť, že by sa našej krajine nepodaril reštart ekonomiky, že by sme neboli úspešní, alebo že by sme zaostali za Európou," uviedol s tým, že kríza bude aj príležitosťou a výzvou.

"Aj napriek všetkým negatívnym správam, cez všetky zbytočné hádky a konflikty sa ukázalo, že pre našich občanov ťažké chvíle znamenajú obrovské nesebecké nasadenie, pocit spolupatričnosti, vzájomné pochopenie a rešpekt. Solidarita a nezištná pomoc - to bola naša hlavná zbraň v boji proti chorobe, "konštatoval. Ocenil prácu ľudí vo všetkých profesiách, ktoré sa ukázali ako kľúčové v boji s epidémiou.

V závere prejavu zopakoval, že Česko nakúpilo vakcíny pre de facto všetkých obyvateľov Českej republiky, ak o to prejavia záujem, a začalo s očkovaním zdravotníkov, vážne chorých a seniorov. "Jedine tak uvoľníme a ochránime náš zdravotný systém a budeme môcť postupne uvoľňovať nepríjemné opatrenia. Očkovanie je cesta k normálnemu životu, ale tá cesta bude dlhá," uviedol Babiš so žiadosťou, aby ľudia obmedzili kontakty s priateľmi a známymi a "zatnuli zuby", než sa populácia nechá zaočkovať.

"Urobím všetko pre to, aby sme sa mohli vrátiť k normálu. Boli sme pred covidom, budeme aj po ňom. Preto pozerajme do nového roka 2021 s optimizmom a nádejou," uzavrel premiér parafrázou preslávenej vety historika a politika 19. storočia označovaného za Otca národa Františka Palackého.