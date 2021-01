V Nitre už pristavili chladiaci príves pre mŕtvych: Ak ho naplnia, rátajú s hrozivým plánom!

Lekári a zdravotníci bijú na poplach. Do kolapsu nemocníc ostáva len pár dní. Situácia je naozaj vážna a odborníci už skloňujú aj výstavbu poľných nemocníc.

Alarmujúca situácia je aj v Nitre. „Fakultná nemocnica trpí akútnym nedostatkom personálu, reálne hrozí, že chorí nedostanú adekvátnu pomoc a príde k nárastu zbytočných úmrtí. Mesto bolo dokonca nútené zabezpečiť chladiaci príves, pretože kapacity boxov na uskladňovanie mŕtvych na cintorínoch už nestačia,“ povedal primátor mesta Marek Hattas.

Chladiaci príves je od 3. decembra už k dispozícii na cintoríne na Cabajskej ceste, zmestí sa do neho 40 tiel. Ak by ani to nestačilo, magistrát počíta podľa našich informácií aj s možnosťou využiť zimný štadión. Už teraz sa termíny pohrebov dávajú o dva týždne. Budúci víkend chystajú v meste pod Zoborom aj testovanie.

„Zo Správy štátnych hmotných rezerv máme prisľúbených 50-tisíc antigénových testov,” vysvetľuje Hattas, ktorý by chcel testovať už budúci týždeň. Primátor apeluje na zodpovednosť občanov: „My sami máme v rukách životy našich blízkych. Prosím, izolujme sa, chráňme seba aj ľudí v našom okolí. Chráňme život, je to to najcennejšie, čo máme.” Radnica zároveň vyzýva ľudí, aby s testovaním pomohli.