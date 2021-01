Nezabudnuteľný gróf Joffrey de Peyrac z Angeliky navždy odišiel. Francúzsky herec Robert Hos­sein († 93) podľahol tesne pred záverom roka zákernému koronavírusu.

Smutnejší záver roku si jeho rodina a fanúšikovia po celom svete nemohli ani predstaviť. Zomrel iba pár hodín po oslave svojich narodenín. Jeho život si vzalo zákerné ochorenie COVID-19, ako informoval francúzsky týždenník Le Point. Údajne sa vírusom mal nakaziť ešte počas predchádzajúcej hospitalizácie. Jeho tretia manželka Candice Patou (73) uviedla, že v osudné ráno sa sťažoval na problémy s dýchaním, ktoré ho priviedli k tragickému koncu.

Robert už v mladosti inklinoval k herectvu, ku ktorému sa nakoniec dostal prostredníctvom rôznych kurzov a účinkovaniu v divadle. Ako 21-ročný sa prvýkrát predstavil vo filme. Svojimi výraznými črtami tváre zdedenými po otcovi azerbajdžanského a matke ukrajinského pôvodu si okamžite získal žiaru reflektorov. Šarmantný herec účinkoval vo viac ako 100 celovečerných filmoch, seriáloch a divadelných predstaveniach. Hviezdil vo filme Zločin a trest, Vražda je vražda, či v jeho novšom počine Muž a jeho pes z roku 2008.

Ako idol sa do sŕdc žien zapísal najmä v úlohe pokrivkávajúceho, no milujúceho grófa Joffreyho de Peyraca po boku zvodnej Michèle Mercier (81). Práve historicko-romantická séria o Angelike vyniesla jeho popularitu v 60. rokoch do výšin. Po­dľa vlastných slov však s touto postavou stratil svoju totožnosť, pričom jeho žena často zvykla vravieť, že na svojom hrobe bude mať iba bustu Peyraca s jeho povestnou jazvou.

Robert Hossein († 93)