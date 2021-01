Tatry a Donovaly pár hodín po odstavení vlekov: Svahy plné sánkarov, strediská sa vyľudňujú

Smutný Silvester a Nový rok v znamení zatvárania.

Po zverejnení nových sprísnených pravidiel a zákaze prevádzky vlekov či lanoviek, ako aj limitoch vo fungovaní hotelov či penziónov sa mnohí turisti rozhodujú o predčasnom ukončení zimnej dovolenky. Top turistická sezóna je podľa miestnych v troskách. Všetci dúfajú, že porekadlo „Ako na Nový rok, tak po celý rok“ sa tentoraz nenaplní.

Fotogaléria 9 fotiek v galérii

Prvý deň v roku bol v Tatrách ako z katalógu. Zasnežené končiare, vysnežené a upravené lyžiarske trate, jasná obloha, teplé slnko. No k radosti to malo ďaleko. Všetky lyžiarske strediská ostali zatvorené a nepremávala žiadna lanovka ani vleky. Svahy však neostali prázdne. Lyžiarov vystriedali sánkari, turisti a, samozrejme, skialpinisti. Aj keď prevádzkovateľ strediska uzatvoril voľné parkoviská, na svahu v Tatranskej Lomnici bolo napoludnie možno aj dvesto-tristo ľudí. Užívali si naozaj nádherný deň.

Pod stanicou Štart sme stretli Katarínu (41) a Vladimíru (35), ako si spokojne a radostne užívajú nádherný prvý január. „Vyšli sme sa prejsť na lyžiach, trochu sa prevetrať. Silvestra sme trávili v Tatrách dokonca na lyžiach pri rozžiarenom mesiaci, a teraz sme si prišli užiť slnko,“ radovala sa Vladimíra a Katarína ešte dodala: „Opatrenia, ktoré prijala vláda, sú namieste, lebo situácia je naozaj vážna a musíme začať naozaj niečo robiť.“

Aj rodina z Liptovského Mikuláša sa prišla poprechádzať po lyžiarskej zjazdovke. „Som tu so sestrou aj s rodičmi. Vyšli sme si na prechádzku užiť si slnko a krásny zimný deň. No ku skutočnej pohode to má ďaleko. Tieto opatrenia mohli prísť aj o niečo skôr, hlavne však, že prišli - a treba sa správať zodpovedne,“ povedal Andrej (37) a jeho rodičia súhlasne pritakali.