Murray sa odhlásil z úvodného turnaja sezóny: Za všetko môže koronavírus

Tridsaťtriročný britský tenista Andy Murray sa odhlásil z úvodného turnaja sezóny na okruhu ATP v americkom Delray Beach aj keď predtým prijal od organizátorov voľnú kartu.

Z podujatia na slnečnej Floride sa neodhlásil kvôli zdravotným problémov, za všetkým stoji pandémia koronavírusu.

"Keďže sa stále závratným spôsobom zvyšuje počet nakazených osôb ochorením COVID-19 a týka sa to aj transatlantických letov, rozhodol som sa minimalizovať riziko nákazy koronavírusom pred Australian Open," ozrejmil Škót podľa BBC.com.

Rovnaký krok ako skúsený Andy Murray zvolila aj britská mužská tenisová jednotka Dan Evans, ktorý sa v Delray Beach dostal pred dvoma rokmi až do finále.

Prvý grandslamový turnaji sezóny Austalian Open v Melborne by sa mal začať 8. februára, teda o tri týždne neskôr v porovnaní s tradičným štartom podujatia v polovici januára. Dôvodom sú sprísnené opatrenia v boji s koronavírusom a povinná karanténa pre hráčov po prílete do Austrálie.V januári 2019 sa po päťsetovej prehre v 1. kole AO so Španielom Robertom Bautistom Agutom s bolesťou a v slzách lúčil s Austrálčanmi a takmer aj s celou kariérou. Tá vtedy visela na vlásku, lebo bolo potrebné kompletne vymeniť jeho bedrový kĺb. Odvtedy absolvoval dve náročné operácie a napriek viacerým negatívnym predpovediam sa vrátil do veľkého tenisu, hoci už nepatrí medzi favoritov na zisk trofejí na najväčších turnajoch,

V roku 2020 odohral Andy Murray iba sedem zápasov aj vinou 5-mesačného prerušenia hlavného tenisového okruhu z dôvodu pandémie koronavírusu. Bývalá svetová jednotka a víťaz troch grandslamových turnajov však nerezignoval a stále túži hrať tenis na vysokej úrovni. Alebo sa aspoň o to pokúsiť. "Tvrdo som pracoval na návrate, ale budem bojovať, aby som bol ešte silnejší. Verím, že stále budem mať na to, aby som vyhral ešte nejaký veľký zápas. Musím však zostať zdravý," poznamenal pre BBC.com víťaz 46 turnajov vo dvojhre a troch vo štvorhre Andy Murray.