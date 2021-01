Zlá situácia v nemocniciach: Vyčerpaní zdravotníci prosili ľudí pred Silvestrom o opatrnosť, takto to dopadlo

Lekári a zdravotníci bijú na poplach. Do kolapsu nemocníc ostáva len pár dní. Situácia je naozaj vážna a odborníci už skloňujú aj výstavbu poľných nemocníc.

Ľudia však boli aj v posledný deň roka neopatrní a do nemocníc napriek nedostatku miesta prúdili stovky pacientov s úrazmi či intoxikáciou.

Vážnosť situácie popísal šéf lekárskeho odborového združenia Peter Visolajský: „Vrchol príde v januári, odhadujem, že máme tak 7 až 10 dní do tej najhoršej situácie. My sme sa vôbec nepoučili z toho, čo sa dialo v Bergame, Španielsku či v USA.“ Ministerstvo zdravotníctva vydalo zoznam 43 nemocníc, ktoré poskytujú už len neodkladnú zdravotnú starostlivosť, príkaz platí do 31. januára.

Bratislava

Hrozivé štatistiky vychádzajú z najväčšej nemocnice na Slovensku. Univerzitná nemocnica Bratislava (UNB) totiž hlási najviac pacientov hospitalizovaných na ochorenie COVID-19.

„V Univerzitnej nemocnici Bratislava máme aktuálne hospitalizovaných 229 pacientov s ochorením COVID-19, z toho 14 pacientov je napojených na umelú pľúcnu ventiláciu. Počty hospitalizovaných pacientov s ochorením COVID-19 majú stúpajúcu tendenciu. Podľa aktuálneho vývoja situácie si uvedomujeme, že bude potrebný vyšší počet lôžok, a preto robíme všetky potrebné kroky v nadväznosti na personál a na poskytovanie neodkladnej a akútnej zdravotnej starostlivosti,“ povedala hovorkyňa nemocníc Eva Kliská.

Reaguje tak na nariadenie ministerstva zdravotníctva. Plánované operácie sú pritom už od 27. októbra naďalej pozastavené. Keďže nemocnice sú plné pacientov pozitívnych na COVID-19, vyčerpaní zdravotníci vopred upozorňovali, aby si ľudia na Silvestra dávali pozor a neriskovali. Aj napriek tomu ošetrili nemocnice v Ružinove, Starom Meste, na Antolskej a na Kramároch posledný deň v roku až 420 ľudí.

Podľa slov Evy Kliskej bolo najčastejším úrazom práve poranenie spôsobené pyrotechnikou a 12 pacientov museli ošetriť na Klinike popálenín a rekonštrukčnej chirurgie. Až 30 ošetrených pacientov prišlo do nemocnice s bolesťou brucha, 15 so psychickými problémami a 23 ľudí bolo intoxikovaných z nadmerného množstva alkoholu.





Košice

V Košiciach majú v súvislosti s COVID-19 plné ruky práce záchranári. Záchranná služba Košice zaznamenáva ďalší výrazný nárast počtu výjazdov súvisiacich s ochorením COVID-19. Za minulý týždeň stúpol oproti týždňu predtým o 33 percent. Otvoriť galériu Záchranári v Košiciach smerujú najmä ku COVID-19 pozitívnym pacientom. Zdroj: anc

„Počet pacientov pozitívnych na COVID-19 vzrástol dokonca až o 40 percent, čím bol prekonaný rekord za predchádzajúci týždeň a oba ukazovatele sa dostali na vôbec najvyššiu úroveň od začiatku pandémie v marci,“ informoval hovorca ZS KE Viktor Wurm.

„Ani počas vianočných sviatkov sa naše posádky nezastavili, naopak, počet COVID-výjazdov zo dňa na deň pribúdal a za tri sviatočné dni ich bolo 210, z toho 166 k pozitívnym pacientom,“ konštatoval Wurm. Nemocnice v Košiciach a v Prešove však zaznamenali relatívne pokojnú silvestrovskú noc a len málo pacientov s úrazmi súvisiacimi s oslavami príchodu Nového roku.