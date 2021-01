Chalupár Ľubo chcel na Silvestra zlepšiť náladu okoloidúcim: Ten nápad vás dostane

Nápad, ktorý vyčaril nielen úsmev, ale aj náladu! Ľubomír Oswald (60) trávil Silvestra na svojej chate v Rudinskej (okr. Kysucké Nové Mesto) a na zlepšenie nálady, samozrejme, v súlade s opatreniami, sa rozhodol pripiť si s cudzími ľuďmi.

Na pník pred chatou, ktorý ozdobil nápisom na samoobslužný prípitok, umiestnil fľašku s domácou pálenkou a so štamperlíkmi. A turisti to naozaj využili.

Kto išiel okolo chaty Ľubomíra (60) v Rudinskej na samote pri lese, sa nestačil diviť! „Dostal som nápad, ako potešiť ľudí na záver tohto ťažkého roka a pritom dodržať pravidlá a nikoho neohroziť,“ hovorí veselý Ľubomír. Na provizórny stolík z pníka postavil fľašu pálenky. „Je to kalvados, 52-percentný, ročník 2001. Zastavili sa tu piati ľudia, dvaja boli cudzí turisti a traja domáci,“ pochvaľuje si nápad.

Pri fľaške nechýbali štamperlíky a aj nápis, ktorý vyvolal úsmev na tvári, s prianím pekného Silvestra a oznamom o samoobsluhe. Ak ste sa len prišli posilniť, mohli ste si zobrať podľa príslušnej šípky čistý štamperlík. Ďalšia šípka ukazovala na miesto, kde je potrebné odložiť použitý pohárik.

„Určite si tento nápad osvojím a budem to robiť aj na budúci rok. Ľudí to v týchto ťažkých časoch potešilo a aj pobavilo. A verím, že kalvados aj chutil,“ dodáva so smiechom Ľubomír.