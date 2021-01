Vémola kývol na súboj s Pirátom: Titul na Slovensko nepustím!

Konečne je to tu! Fanúšikovia Oktagonu sa predsa len dočkajú zápasu medzi českou legendou Karlosom Terminátorom Vémolom (35) a jedným z najúspešnejších slovenských bojovníkov Samuelom Pirátom Krištofičom (31). Hoci to zrejme nebude tak skoro, ako by si želali...

Vémola získal v predposledný deň roku 2020 titulový opasok v hmotnostnej kategórii do 84 kg v organizácii Oktagon MMA. V hlavnom zápase večera na turnaji Oktagon 20 v brnianskej Bobyhall aréne zdolal po brutálnej nakladačke Francúza Alexa Lohorého na body. Príležitosti sa okamžite chopil Pirát Krištofič, ktorý nabehol za oslavujúcim Vémolom priamo do klietky a adresoval mu jasnú výzvu: „Prišiel čas, aby sme ľuďom konečne splatili náš zápas, takže týmto ťa vyzývam, aby si proti mne obhajoval titul strednej váhy.“ Značne zaskočený Vémola chvíľu nevedel, ako reagovať, no nakoniec predsa len nejaké slová zo seba vydoloval. „Vieš, že sa na zápas s tebou budem tešiť, ale otvorene sa priznám, že do 31. januára, keď je na pláne Oktagon 21, tú 84-ku znova nedám, ak by si však chcel do 90 kg, tak som tu aj v januári,“ kontroval Terminátor Pirátovi. Krištofič sa následne vyjadril, že berie jedine titul zo strednej váhy do 84 kg. „Okej, v tom prípade marec alebo apríl. Poviem ti to však na rovinu. Tento titul je môj! Odo mňa nikam nepôjde a už vôbec nie na Slovensko,“ provokoval Vémola. Pirát nakoniec jeho podmienky akceptoval napriek podpichovaniu o rodnej krajine.