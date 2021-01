Slovákov čaká ťažký súper: Vyradiť USA by bola senzácia!

Z najhoršej pozície! Hokejových juniorov čaká na MS v kanadskom Edmontone náročná úloha. Vo štvrťfinále sa v nedeľu ráno (4.30 h SEČ) stretnú s výberom USA, ktorý patrí medzi top favoritov na zlato.

Tím okolo trénera Róberta Petrovického je v pozícii jasného outsidera a postup do boja o medaily by bol obrovskou senzáciou!

Mladí Slováci si situáciu skomplikovali sami. Keby v základnej skupine neprehrali s koronavírusom sužovaným Nemeckom, tak mohli ísť do štvrťfinále z lepšej než poslednej štvrtej pozície a vyhli by sa silnému americkému výberu. Navyše, kouč Róbert Petrovický potrebuje dať mužstvo po debakli s Fínskom 0:6 z mentálnej stránke dokopy. „Máme na to určitý čas, aby sa tím dal dohromady,“ reagoval kormidelník nášho výberu, ktorý veľmi dobre vie, že jeho zverencov čaká extrémne náročný zápas. Za posledných desať rokov sme s výberom USA odohrali sedem duelov na svetovom šampionáte a iba raz, v roku 2017, sme vyhrali 3:2. „Každý súper na majstrovstvách sveta je ťažký. Musíme sa teraz pripraviť najlepšie ako sa len dá,“ doplnil Petrovický.

Hrať srdcom

Aj obranca Andrej Golian si veľmi dobre uvedomuje, že postúpiť do semifinále cez USA je náročná úloha. „Máme dva dni voľna, ktoré nám pomôžu pripraviť sa na štvrťfinále čo najlepšie. Musíme v zápase robiť naplno všetko, čo si povieme. Nič nemôžeme vypustiť a musíme hrať tímovo, srdcom za Slovensko,“ naznačil Golian recept na úspech. Ak by Slováci v súboji prehrali, vystúpenie na turnaji sa pre nich končí a celkovo by obsadili konečnú 8. priečku.