Po Lučanského († 51) smrti to na polícii vrie: Končí elitný vyšetrovateľ?

Samovražda bývalého policajného prezidenta Milana Lučanského († 51) naďalej vzbudzuje vášne.

Nový Čas sa dostal k lekárskej správe z nemocnice v Ružomberku, ktorá má opisovať vyšetrenia po prvom zranení v oblasti oka 10. decembra. Utrpel priam hrôzostrašný úraz!

Fotogaléria 13 fotiek v galérii

Lučanského previezli do Vojenskej nemocnice v Ružomberku, kde sa podrobil operácii na ORL oddelení. Neskôr ho vyšetrovalo očné konzílium. Dôvodom boli problémy s pravým okom. Lučanský mal mať poškodené oko do takej miery, že sa mu vpáčilo do prínosovej dutiny. Taktiež mal krvné zrazeniny v tkanivách okolo oka. Spraviť mu museli tzv. endoskopickú dekompresiu očnice, čiže chirurgicky v nej znížiť tlak. Okrem toho mal mať zlomeninu očnicového oblúka.

Po vyšetrení mu odporučili prezretie odborníkom v neurochirurgickom konzíliu. Lekári totiž konštatujú, že ráno sa Lučanskému pri pokuse prevozu na kontrolné očné vyšetrenie mal počas sadania pošmyknúť vozíček, na ktorom sa prevrátil, a udrel si hlavu vzadu v oblasti temena.

Na všetko si následne mal pamätať, neudával ani točenie hlavy ani nezvracal. Lučanského však mali poslať aj na kontrolu na CT vyšetrenie, ktoré neodhalilo zranenie spôsobené pádom. „ÚVN SNP Ružomberok - FN nemá oprávnenie vyjadrovať sa k zdravotnému stavu svojich pacientov,“ reagovala hovorkyňa nemocnice Petra Dišková.

Na internete sa objavili aj špekulácie o tom, že by Lučanského niekto vo väznici napadol. Lekárska správa sa o tom nezmieňuje. Komisia ministerstva aj prokurátori videli listinné aj kamerové záznamy, a viedli aj rozhovor s Lučanským, no takéto niečo vylúčili. Utorkové obesenie, po ktorom zomrel, skúmajú vyšetrovatelia a bude zriadená ďalšia komisia, kde má byť aj opozícia.

Nešikovný pád na rám postele

Zranenie si mal Lučanský spôsobiť v cele v prešovskej väznici ešte 9. decembra, v ktorej bol sám. Ministerka Mária Kolíková vtedy zriadila špeciálny tím, ktorý preveroval okolnosti. Dospeli k tomu, že malo ísť o nešikovný pád na rám postele a následne mal exprezident ešte aj cvičiť, čím si zranenie zhoršil. Tento príbeh rozpovedal sám Lučanský, keďže v cele nie sú kamery. „Môžeme pracovať len s tým, čo hovorí pán Lučanský, lebo nikto pri tom nebol,“ povedala Kolíková.

„Môžem vylúčiť, že by došlo k fyzickému napadnutiu či už zo strany príslušníkov zboru, alebo obvinených. Môžem vylúčiť, že by došlo ku krvácaniu do mozgu, k viacnásobnej zlomenine nadočnicového oblúka, nebol viacnásobne resuscitovaný, nemal oko mimo očnej jamky, nejde ani o obvineného, ktorý by podstúpil 11-hodinovú operáciu,“ poprela Kolíková zoznam vecí, ktoré sa šírili okolo Lučanského.

Kolíková tiež hovorí, že nezistili žiadne náznaky toho, že by sa pokúsil o samovraždu, napriek tomu pripúšťa, že o ňu mohlo ísť už prvýkrát, ale nemajú na to žiadne dôkazy. Verziu, že k zraneniu nedošlo úmyselným ani cudzím zavinením potvrdil vtedy aj advokát Lučanského. Túto verziu potvrdil aj generálny prokurátor Maroš Žilinka.

Končí elitný vyšetrovateľ?

V špeciálnom vyšetrovacom tíme stojacom za akciou Božie mlyny to po udalostiach okolo Milana Lučanského vrie. Podľa Hospodárskych novín je na odchode jeden z jeho hlavných pilierov - elitný vyšetrovateľ Erik Galo. Mal už požiadať o uvoľnenie do civilu.

Dočasný policajný prezident Peter Kovařík podľa tohto zdroja priznal, že Galo mu čosi naznačil: „Má vraj nejaké zdravotné problémy, a tak sme sa dohodli, že sa ešte stretneme.“ Nevedel sa vyjadriť k tomu, či už jeho bývalý podriadený z čias pôsobenia v Úrade boja proti korupcii žiadosť do civilu skutočne podal.

Vývoj udalostí