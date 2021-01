Mladá servírka dostala na Vianoce astronomické sprepitné: Čo nasledovalo, jej dokonale pokazilo radosť

Mladá čašníčka Sarrah (21) zo Spojených štátov zostala celá roztrasená a ohromená, keď jej dobrosrdečný cudzinec nechal astronomické sprepitné symbolických 2020 dolárov (viac ako 1 600 eur), informuje portál The Sun.

Na sociálnej sieti Twitter zdieľala fotografiu účtenky, ktorá sa ihneď stala virálnou. Doteraz ju už viac ako 260 000 ľudí označilo „páči sa mi to“. Začali sa množiť prajné komentáre, a niekoľko ľudí sa dokonca pýtalo, či reštaurácia neprijíma nových čašníkov.

Samozrejme sa ale našli aj neprajníci, ktorí spochybňovali pravosť bločku a obviňovali Sarrah, že štedré sprepitné nafingovala, aby sa zviditeľnila. Niekto napísal: „Určite si dostala len dvadsať dolárov a zvyšok si si dopísala sama.“

Iný užívateľ si tiež neodpustil uštipačný komentár: „Žiadny podpis znamená, že to bola pravdepodobne kradnutá kreditka. Prepáčte, ale ja byť vaším manažérom, v žiadnom prípade by som to neprijal.“

Niektorí ľudia poukázali na to, že osoba, ktorá nechala sprepitné, ho napísala na zákaznícku kópiu dokladu, ktorý si zvyčajne zákazník odnesie domov a nespracuje sa. Sarah ale odpovedala, že to určite nenapísala sama. Neriskovala by pre taký žart svoju prácu. Jeden kolega v reštaurácii ju podporil slovami: „Ľudia každý deň omylom podpíšu kópiu zákazníka. Stále ich prijímame, čo pre nás nič neznamená.“

Po spŕške negatívnych komentárov bola Sarrah nútená pridať ďalší príspevok, ktorý znel: „Prečo sú ľudia tak znepokojení tým štedrým sprepitným? Áno, bolo to skutočné. Áno peniaze prišli, aj ich dostanem. Áno, som si vedomá, čo sú to dane.“