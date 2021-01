Čo považuje minister obrany na najväčší úspech minulého roku? Predstavil priority na ten ďalší

Rok 2020 bol náročný, ale dobrý, zhodnotil minister obrany Jaroslav Naď (OĽANO). Zamestnávalo ho najmä riešenie pandémie.

Za najväčší úspech v rámci svojho rezortu považuje stabilizáciu rozpočtu a vyrovnanie sa s problémami po minulom vedení. Prioritami do ďalšieho roka sú výrazná investícia do infraštruktúry a modernizačné projekty, uviedol v rozhovore pre TASR.

Prvou mimoriadne náročnou výzvou bolo pre Naďa po nástupe do funkcie stabilizovať rozpočet. Ako podotkol, len na výplaty chýbalo 70 miliónov eur. Jeho predchodca Peter Gajdoš zo SNS podľa neho navýšil platy, no nezabezpečil financie. "Stabilizácia financií sa nielenže podarila, ale vďaka príprave rôznych projektov sa nám podarilo aj rozpočet relatívne výrazne navýšiť. Na konci roka dosiahneme príjmy niečo pod dve miliardy eur, čo je najviac v histórii," vyzdvihol Naď s tým, že obranný rozpočet sa tak bude pohybovať okolo dvoch percent hrubého domáceho produktu.

Ďalšou dôležitou úlohou bolo podľa ministra získanie kvalitného personálu. Potrebné bolo tiež vyrovnať sa s problémami po minulom vedení rezortu. Išlo napríklad o stav v akciových spoločnostiach, kde vznikli podozrenia zo spáchania rôznych trestných činov, zamestnanosť v podniku Letecké opravovne Trenčín či situáciu vo Vojenskom spravodajstve.

Minister tiež vyzdvihol, ako sa zamestnanci rezortu postavili k výzvam, ktoré priniesla pandémia nového koronavírusu. Boj so šírením vírusu však zároveň mnohé veci spomalil. "Zorganizovať testovanie v štyroch kolách, plus zabezpečiť testovanie kontinuálne v mobilných odberových miestach, robiť ad hoc opatrenia na podporu regionálnych úradov verejného zdravotníctva a nemocníc, to je výborné pre ľudí, lebo to pomáha, ale ten personál vám niekde chýba," skonštatoval.

Jednou z priorít do roka 2021 je podľa ministra investícia do infraštruktúry. Týkať by sa mala všetkých troch vojenských letísk - na Sliači, v Kuchyni i Prešove. Minister sľubuje tiež komplexné opravy budov, v ktorých sídlia vojaci. Vzniká podľa neho tiež nové veliteľstvo v Banskej Bystrici. Rezort plánuje investovať aj do zelených opatrení, napríklad výmeny starých kotlov.

Ďalšou prioritou sú modernizačné projekty. Sfinalizovať by sa mal pozastavený nákup bojových obrnených vozidiel 8x8. Podľa Naďa sa podarilo výrazne znížiť cenu za jeden kus. Zamerať sa chce tiež na výmenu pásovej techniky. "Potrebujeme nahradiť staré bojové vozidlá pechoty (BVP)," načrtol. Hovorí tiež o potrebe prezbrojenia vojakov. Plán modernizácie na volebné obdobie podľa neho prediskutovali aj s ministerstvom financií a Útvarom hodnoty za peniaze.