Tak skoro sa súdneho procesu nedočkáme: Obžalovaný z vraždy Ernesta Valka († 57) vinu naďalej odmieta

Termín pojednávania v kauze vraždy advokáta Ernesta Valka, z ktorej je obžalovaný Jozef R., možno očakávať na Okresnom súde (OS) Bratislava I najskôr až v roku 2022.

Uviedol to pre TASR hovorca Krajského súdu v Bratislave Pavol Adamčiak, ktorý sprostredkoval odpoveď nového zákonného sudcu OS Bratislava I Pavla Tomíka.

"Predmetné konanie, vzhľadom na zaťaženosť súdneho oddelenia, bude vytýčené najskôr v priebehu roka 2022 za predpokladu, že sa bude riešiť personálne obsadenie trestného úseku tunajšieho súdu. V súčasnosti nie je reálne možné konať priebežne vo všetkých veciach," zdôraznil sudca. Priblížil, že vzhľadom k tomu, že mu boli prerozdelené veci po exsudcovi Stanislavovi Dutkovi a po ďalších dvoch sudcoch skôr, ako toto uvedené trestné konanie, v starších prerozdelených veciach musí konať skôr.

Situáciu skomplikovalo, že v máji 2020 po podaní obžaloby zo strany prokurátora Generálnej prokuratúry SR a dnes už 1. námestníka generálneho prokurátora Jozefa Kanderu bola vec pridelená sudcovi Rolandovi Keménymu. Ten je však dlhodobo od začiatku roka 2020 práceneschopný. Následne sa viac ako 200 trestných vecí, v ktorých bol zákonným sudcom, prerozdelilo medzi iných sudcov OS Bratislava I.

Kandera podal obžalobu na obvineného Jozefa R. 25. mája 2020 pre obzvlášť závažný zločin vraždy, prečin nedovoleného ozbrojovania a obchodovania so zbraňami, zločin nedovoleného ozbrojovania a obchodovania so zbraňami a prečin porušovania domovej slobody spolupáchateľstvom.

Muž mal v novembri 2010 vniknúť spolu s ďalším spolupáchateľom, už právoplatne odsúdeným Jaroslavom Klinkom, do domu poškodeného Valka s cieľom zmocniť sa peňažnej hotovosti, pričom ho usmrtil jedným výstrelom z pištole.

Klinka si odpykáva súhrnný osemročný trest odňatia slobody v ústave so stredným stupňom stráženia. Trest si odpykáva na základe dohody o vine a treste uzatvorenej s prokurátorom Kanderom. Dohodu schválil OS Pezinok 31. januára 2020. Klinka za strelca označil Jozefa R., ten však vinu odmieta.

Valka zavraždili v jeho dome v Limbachu 8. novembra 2010. Policajti ukončili vyšetrovanie vraždy s návrhom na obžalobu dvoch páchateľov, ktorých motívom bolo podľa polície lúpiť vo Valkovom dome. Po Valkovom návrate mali do domu vniknúť a Jozef R. mal právnika streliť do hrudníka, čím mu mal spôsobiť smrteľné zranenie. Následne Jozef R. zobral Valkovi pištoľ, ktorú mal advokát v legálnej držbe. Keďže peniaze u Valka nenašli, z miesta činu utiekli a pištoľ zahodili do Kučišdorfskej priehrady v okrese Pezinok.