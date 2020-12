Neuveriteľný rekord švédskych mladíkov: 14-ročnú šnúru pretrhli až hráči zbornej

Štrnásť rokov trvalo, kým švédski hokejisti do 20 rokov prehrali v skupinovej fáze majstrovstiev sveta juniorov.

ukončili v noci na štvrtok Rusi, ktorí zdolali severanov 4:3 po predĺžení. Pred nimi dokázali zdolať Švédov iba Američania, 31. decembra 2006 uspeli tiež po predĺžení 3:2.



Napriek skvelej bilancii v základnej skupine dosiahli Švédi na zlatú medailu iba raz v roku 2012. Päťkrát boli druhí a dva razy tretí vrátane vlaňajška. Pred dvoma rokmi skončili až na piatom mieste, keď už vo štvrťfinále prehrali so Švajčiarmi 0:2. Kapitán tímu Philip Broberg si preto s prehrou nerobil starosti a pripomenul hlavný cieľ: "Sme tu, aby sme vyhrali zlato. Na zápasoch v skupine až tak nezáleží. Najviac musíte zabrať, keď ide o všetko. Táto prehra nás posilní a dúfame, že to zajtra bude lepšie."



Rusi siahali na plný počet bodov, keď minútu pred koncom viedli 3:2. Nádej dal Švédsku Noel Gunler, ktorý presne 60 sekúnd pred klaksónom vyrovnal svojím štvrtým gólom na turnaji. V predĺžení však strhol víťazstvo na stranu "zbornej" Marat Chusnutdinov.uviedol na webe IIHF tréner Ruska Igor Larionov.Jeho zverenci ukázali svoju silu v presilovkách, keď premenili tri zo štyroch. Naopak, Švédov môže mrzieť najmä druhá tretina, v ktorej mali dvakrát dve početné výhody za sebou, no ani jednu nevyužili.Na tom musíme popracovať, a dúfam, že v ďalších zápasoch budeme lepšie využívať naše príležitosti. Máme za sebou náročný duel, my sme bojovali a na tom môžeme stavať," skonštatoval tréner "troch koruniek" Joel Rönnmark.Napriek prehre ešte môže Švédi vyhrať B-skupinu. V tabuľke sú druhí o bod za Rusmi.V prípade úspechu sa vo štvrťfinále stretnú so Slovákmi, na ktorých čaká víťaz "béčka". Na čelo skupiny sa v prípade triumfu po riadnom hracom čase môžu dostať aj reprezentanti USA.