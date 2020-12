Je rozhodnuté! Do nové roka vstúpime s prísnymi opatreniami: Čo nás čaká?

Vláda pritvrdzuje! Kvôli mimoriadne vážnej situácii budú od polnoci (1.1.) platiť prísne opatrenia. Na tlačovej konferencií o tom informoval minister zdravotníctva Marek Krajčí (OĽANO), hlavný hygienik SR Ján Mikas, zástupcovia koaličných strán a konzília odborníkov.

Po tom, čo Inštitút zdravotných analýz (IZA) odporučil znova zaviesť celoplošné testovanie a sprísnenie opatrení, premiér Igor Matovič (OĽANO) zvolal vo štvrtok (31.12) mimoriadne zasadnutie vlády. A je rozhodnuté! Na Slovensku bude od 5.00 h 1. januára 2021 platiť prísny zákaz vychádzania s minimom výnimiek. Opatrenie bude platiť do 24. januára.

Na toto sa musíme pripraviť:

- Stretávanie sa iba s osobami v spoločnej domácnosti.

- Budú zakázané akékoľvek návštevy a vytváranie "bublín". Ako vysvetlil Krajčí, doterajšie bubliny sa rušiť nemusia, nesmú sa však vytvárať nové.

- Budú zavreté všetky lyžiarske strediská.

- Menia sa aj podmienky pre hotely. Už ubytovaní hostia môžu ostať, bez možnosti predĺžiť si pobyt a zároveň hotel nesmie prijať nových hostí.

- Nemôžu sa otvoriť kostoly pre verejnosť.

- Nebude možné konzumovať jedlo v exteriéri prevádzok, jedlo si bude možné zobrať len domov.

- Pobyt v prírode bude možný len v rámci okresu, v prípade Bratislavy a Košíc sa ráta územie mesta.

- Zamestnanie sa môže vykonávať prostredníctvom home-office. Výnimku budú mať zamestnanci vzhľadom na povahu ich práce a na základe rozhodnutia zamestnávateľa. "Zamestnanci by mali mať potvrdenie od zamestnávateľa, že sú vyslaní mimo trvalého bydliska v súvislosti s pracovnými povinnosťami," dodal minister práce, sociálnych vecí a rodiny Milan Krajniak (Sme rodina).

- Zo zákazu vychádzania majú výnimku cesta s cieľom zaobstarania nevyhnutných životných potrieb - potravín, liekov, zdravotníckych prostriedkov, hygienického a drogériového tovaru, krmiva a ďalších potrieb pre zvieratá, pohonných látok. Taktiež má výnimku cesta do zdravotníckych zariadení s cieľom neodkladnej zdravotnej starostlivosti, cesta do lekárne či na testovanie na nový koronavírus. Vyňatá zo zákazu vychádzania je aj cesta do poisťovne, banky. Povolené je tiež vycestovať v prípade zabezpečenia starostlivosti o blízku osobu, ktorá je na takúto starostlivosť odkázaná. Zo zákazu je vyňatá aj cesta na pohreb, na ktorom sa môže zúčastniť len šesť osôb.

- Výnimka pre zákaz vychádzania platí pri venčení zvierat (len v okruhu 1000 metrov v okolí bydliska) a ceste na testovanie.

- Cesta do zamestnania podľa výnimky.

Vláda sprísnila výnimky, ktoré prijala 16. decembra pri ustanovení zákazu vychádzania od 19. decembra, bolo ich vyše 20. Ako povedal minister zdravotníctva, protipandemické opatrenia s toľkými výnimkami sa ukázali ako nedostatočné na zabránenie nárastu prípadov ochorenia COVID-19.