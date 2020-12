Veľké nešťastie sa odohralo v stredu v rodinnom dome v nitrianskej časti Drážovce.

Dievča vzduchovkou strelilo rovesníka do hrude. Chlapec bol so strelnými poraneniami prevezený do nemocnice v Bratislave. TV JOJ to potvrdila hovorkyňa nemocnice.

"Okolnosti prípadu polícia vyšetruje ako ublíženie na zdraví a okolnosti sú v štádiu vyšetrovania," uviedla policajná hovorkyňa Viktória Borloková.